2 Ocak- 8 Ocak 2023 haftası burçları neler bekliyor? 2 Ocak- 8 Ocak 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

2 Ocak- 8 Ocak 2023 haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını fırsatlarla dolu bir hafta bekliyor. Pazartesi günü Venüs’ün Kova burcuna doğru yaptığı hareketle birlikte özellikle aşk hayatınızda hiç beklemediğiniz gelişmeler yaşayacaksınız. Bu hafta tamamen iletişim becerilerinizin konuşacağı bir hafta olacak. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

2-8 OCAK 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI...

KOÇ Pazartesi günü Venüs Kova burcuna girerek sosyal bölgenizi harekete geçiriyor. Yeni yılın ilk haftasında aşk hayatınızda beklenmedik gelişmelerin olduğunu göreceksiniz. Bekarsanız hayatınızın aşkının karşınıza çıktığını fark edeceksiniz. Bu dönem aynı zamanda, şans eseri, yeni arkadaşlar edinme ve yapabildiğiniz zaman başkalarına yardım etme zamanıdır. Çarşamba günü burcunuzda Venüs Jüpiter'le 60 açı yaptığında, her şey kimi tanıdığınızla ilgili olarak yeniden şekillenecek. Hayatınızın her alanında ilerlemenize yardımcı olması için sosyal bağlantılarınızı kullanın. Bu yıl başarı arayışınızı desteklemek için bazı müttefiklerinizi doğru bir şekilde seçim. Cuma günü Yengeç burcundaki dolunayda ve aile bölgenizde hafta sonunu evde geçirmeyi tercih edeceksiniz. Bu, acil ev içi sorunlarla başa çıkmak ve kendinizle olan ilişkiniz de dahil olmak üzere önemli ilişkilerinizde duygusal güvenlik bulmak için harika bir zaman.

BOĞA Venüs Pazartesi günü Kova burcuna girerek kariyer bölgenizi harekete geçiriyor. 2023 yılı sizin için en romantik notayla başlamayabilir. Önümüzdeki birkaç hafta itibarınıza odaklanacak ve kariyer bağlantıları kuracaksınız. İş bulma sitelerindeki profilinizi hemen güncelleyin, sosyal çevrenizi genişletin. Yeni iş fırsatları için gözünüzü açık tutun. Oğlak burcundaki güneş Perşembe günü burcunuzdaki Uranüs ile üçgen açı yaparak sizi kendi başınıza harekete geçmeye teşvik ediyor. Macera duygunuz, kendinizi yeniden bulmanıza yardımcı olacaktır. Yola çıkın ve sizi engelleyen her şeyden uzaklaşın. Özgürlük! Yengeç burcundaki dolunay sırasında ritminizi ve Cuma günü iletişim bölgenizi bulacaksınız. Ay sizi sevdiklerinizle samimi konuşmalar yapmaya teşvik ediyor. Sevgili Boğalar, hayatla meşgulken yavaşlamayı unutmayın ve en önemli kişilerle bağlantı kurmak için zaman ayırın.

İKİZLER Venüs Pazartesi günü Kova burcuna girerek genişleme bölgenize girdiğinde aşk sizi tuhaf yerlere götürecek. Yeni yıla arkadaş çevrenizi genişleterek başlayacaksınız. Bu insanlar dünya görüşünüzü genişletebilir ve hatta yaşam felsefenizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Cuma günü Yengeç burcundaki dolunay ve değer bölgeniz sırasında konfor bölgenize geri dönme eğiliminde olabilirsiniz. Bu, sevdiğiniz biriyle samimi olmak, kişisel bakım yapmak ve sadece cömert olmak için harika bir dönemi işaret ediyor. Ancak verdiğiniz değerin karşılığını aldığınızdan mutlaka emin olun. 2023'ün ilk haftası, Pazar günü Oğlak burcundaki Merkür Boğa burcundaki Uranüs ile üçgen açı yaptığında hayat değiştiren bazı fırsatlarla sona eriyor. Hayatınızı daha iyi hale getirme gücüne sahipsiniz. Hayatınızın bir sonraki bölümünün kilidini açmak için ruh sağlığınıza özen göstermeye ve kendinizin daha derin kısımlarını anlamaya odaklanın.

YENGEÇ Yeni yıl, Venüs'ün Pazartesi günü Kova burcuna girerek dönüşüm bölgenize girmesiyle çok samimi bir şekilde başlar. Önümüzdeki dört hafta boyunca korkmadan ve utanmadan tabuları keşfederek biraz garipleşmekten korkmayın. Şu anda gizemlere ilgi duyuyorsunuz. Bu yüzden onları ortaya çıkarmak için mükemmel bir zamanlama olacak. Perşembe günü Oğlak burcundaki güneş Boğa burcundaki Uranüs ile üçgen açı yaptığında çevrenizdekilere yardım etmeyi unutmayın. Bazı gönüllü işler yapmak kendinizi daha iyi hissettirecek. Sevdiklerinizle bir araya gelerek sosyal gücünüzü geliştirmek isteyebilirsiniz. Hep birlikte çalışırsanız, büyük bir fark yaratabilirsiniz. Cuma günü burcunuzdaki dolunay sırasında kendi iç dünyanıza yöneldiğiniz bir sürece başlıyorsunuz. İster ilk randevunuza çıkıyor, ister yeni insanlarla tanışıyor olun, ister sadece görünümünüzü güncelliyor ve kendinize bakıyor olun. Yenilikler için kendinize mutlaka fırsat verin. ​