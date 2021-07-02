2 Temmuz Türkiye günlük koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte 2 Temmuz günlük vaka sayısı...

2020'den bu yana dünya üzerinde etkinliğini sürdüren koronavirüs pandemisinde gün gün vaka sayıları açıklanmaya devam ediliyor. Vatandaşlar 2 Temmuz Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı sorusunu araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda geçtiğimiz gün 5.288 vaka tespit edilmişti. Peki 2 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?

2 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ve vaka sayısı açıklandı mı?

Geçtiğimiz seneden bu yana devam eden koronavirüs salgınında Türkiye Günlük Koronavirüs vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 19-25 Haziran 2021 tarihleri arasını kapsayan Türkiye illere göre haftalık vaka sayısı tablosu 100 bin kişide olan vakaları içeren şekilde açıklanmıştı.

30 Haziran günü Türkiye'de toplam 5.496 vaka tespit edilmiş, hasta sayısı ise 522 olarak tespit edilmişti. İyileşen sayısı günlük 7191 olmuştu.

Dün yani 1 Temmuz tarihinde ise toplamda 5.288 vaka tespit edilmişti. Hasta sayısı 462 olurken, günlük iyileşen sayısı 6219 olmuştu.