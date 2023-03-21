20-26 Mart 2023 haftası burçları neler bekliyor? 20-26 Mart 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

20-26 Mart haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını duygusal büyük bir değişim rüzgarı bekliyor. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz kimi duygularla yeniden yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Bu durum hem sizin hem de karşınızdaki kişilerin yıpranmasına neden olabilir. Derin bir nefes alın ve kontrolü yeniden elinize almak için harekete geçin.

20-26 MART HAFTALIK BURÇ YORUMLARI...

KOÇ Bu hafta, sırasıyla Pazartesi ve Salı günleri güneş ve yeni ayın burcunuza girmesiyle başlıyor. Bahar sizin için de geldi. Çünkü bu gerçekten yeni başlangıçlar için bir dönem. Bu, hayatında istediğiniz gibi yazabileceğiniz yepyeni bir bölüm. Bu hafta Perşembe günü Pluto'nun Kova burcuna ve sosyal bölgenize girmesiyle hayatınızda başka bir dönem başlıyor. Kendinizi çevrenizdeki dünyayla daha bağlantılı hissedeceksiniz, bu yüzden sosyal yaşamınızı dönüştürmenin zamanı geldi. Dünyadaki yerinizi bulurken bağlantılar kurmaya çalışın. İkizler burcunda geçen uzun bir dönemin ardından Cumartesi günü Mars Yengeç burcuna ve aile bölgenize giriyor ve eve dönüyorsunuz. Kök salmaya ve güçlü bir destek sistemi geliştirmeye odaklanırken, eve oldukça yakın kalacaksınız.

BOĞA Bahar bu hafta başlıyor, ancak sırasıyla Pazartesi ve Salı günleri güneş ve yeni ay Koç burcuna ve mahremiyet bölgenize girdiğinde kış uykusuna geri dönmeyi şiddetle düşünüyorsunuz. Sonunda devam edebilmek için enerjinizi içsel işler yaparak harcarken, ruhunuzun derinliklerine dalın. Özellikle bu hafta, Plüton Perşembe günü Kova burcuna ve kariyer bölgenize girdiğinde bazı büyük yaşam değişikliklerine işaret ediyor. GücünüzLe adım atıyor ve kendinize bir itibar inşa ediyorsunuz. Hayatınızı değiştirebilecek başarılara doğru çalışırken bazı ciddi yetişkin hedefleri oluşturmanın zamanı geldi. İstediğiniz kişi olmak için cesur adımlar atın. Cumartesi günü Mars Yengeç'e ve iletişim bölgenize girdiğinde güne kelimelerinizi kullanarak başlayın. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca duygularınız konusunda açık sözlü olacak ve biraz tatsız olsa bile söylenmesi gerekenleri söyleyeceksiniz.

İKİZLER Güneş ve yeni ayın sırasıyla Pazartesi ve Salı günleri Koç burcuna ve sosyal bölgenize girmesiyle bu hafta sosyal hayatınız büyük bir gelişme gösteriyor. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca hem çevrimiçi hem de gerçek hayatta arkadaşlarınızla zaman geçirin. Engelleri güvenle aşın ve her şeyin yoluna girmesini büyük bir keyifle izleyin. Keşif çağınız, Perşembe günü Plüton Kova burcuna ve genişleme bölgenize girdiğinde başlar. Bu geçiş, yaşamınıza bakış açınızı tamamen değiştiren yeni deneyimler getirebilir. Yüksek öğrenim, seyahat veya dünya çapında bir hareket için güçlü bir olasılık var. Aylar sonra burcunuzda olan Mars, Cumartesi günü Yengeç burcuna geçerken veda ediyor. Mars artık değer bölgenizde olduğundan, bu bahar ciddi para kazanmaya odaklanmış durumdasınız. Evinizi güzel şeylerle doldurmak için çok çalışmaya odaklanmak için iyi bir zaman.

YENGEÇ Astrolojik yeni yılın başlangıcı! Güneş ve yeni ay sırasıyla Pazartesi ve Salı günleri Koç burcuna ve hırslı bölgenize girdiğinde, bazı büyük hedefler için çalışmaya başlamaya hazırsınız. Liderlik etme ve istediğiniz şeyin peşinden giderken itibarınıza odaklanma zamanı. Perşembe günü Pluto Kova burcuna ve dönüşüm bölgenize girdiğinde kendinizi yalnızca kariyerinizle tanımlamayın. Bu, ruhunuza derin bir dalış yapmanın ve derinliklerinizi keşfetmenin zamanıdır. Yengeçler, içinizdeki ışığı ve karanlığı dengeleyin. Birkaç ay kış uykusuna yattıktan ve içinizdeki şeytanlarla savaştıktan sonra, Cumartesi günü Mars burcunuza girdiğinde sayfayı çevirmeye fazlasıyla hazırsınız. Enerjiyle dolusunuz ve yeni başlangıçlara doğru ilerliyorsunuz. Yeni tutku projeleri başlatın, yeni insanlarla tanışın ve yeni sezon için kendinize iyi bakın.