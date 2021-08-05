2021 ehliyet sınavı ne zaman? İşte yazılı ve direksiyon sınavı tarihi ve ehliyet sınavı çıkmış sorular...

Araba almak ve kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanan ehliyet sınavı tarihi merak ediliyor. MEB tarafından düzenlenen yazılı ve direksiyon sınavları sonrası ehliyet almak isteyenlerin sınav sonuçları belli olacak. Peki 2021 ehliyet sınavı ne zaman?