2021 ehliyet sınavı ne zaman? İşte yazılı ve direksiyon sınavı tarihi ve ehliyet sınavı çıkmış sorular...

Araba almak ve kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanan ehliyet sınavı tarihi merak ediliyor. MEB tarafından düzenlenen yazılı ve direksiyon sınavları sonrası ehliyet almak isteyenlerin sınav sonuçları belli olacak. Peki 2021 ehliyet sınavı ne zaman?
Ehliyet sınavı ne zaman?
Ehliyet sınavının tarihi merak edilirken, sınav hakkındaki sorgulamalar da yapılmaya devam ediliyor.
Yazılı ve direksiyon sınav tarihleri farklılık gösteriyor. Sınav tarihlerini ve sınava gireceğiniz yer bilgisini kursiyerden öğrenmek mümkün olabiliyor.
Sürücü adayları, kursun yapmış olduğu eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi almaktadır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna bağlı olarak en yakın tarihe randevu verilmektedir.
Önceki senelerde çıkan sorulara ise buradan ulaşabilirsiniz: http://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php?KATEGORI=24&B=2
Hangi belgeler gerekli?
-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
-Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname ya da öğrenci belgesi)
-4 Adet Biyometrik Fotoğraf
-Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabilmekte.)
-Sürücü olur sağlık raporu
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