2021 GSB personel alımı başvuru şartları neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından personel alımı duyurusu yapıldı. 4 bin 346 işçi alımı yapılacağının açıklanmasının ardından gelişme sonrası personel alımı için ayrıntılar araştırılıyor. Peki GSB personel alımı başvuru şartları neler ve başvuru nereden yapılacak?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Gelişme sonrası başvuru şartları ve detayları merak konusu oldu.

Güvenlik ve temizlik işçisi alımı için adaylardan istenen genel ve özel şartlar belli oldu.

Adaylardan alınacak başvurularda istenen genel şartlar şu şekilde olacak; 1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 3) 18 yaşını doldurmuş olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak). 4) Affa uğramış olsa dahi Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 5) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 7) Güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. 8) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 9) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek. 10) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak. 11) Erkek adaylar için Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli ya da muaf olmak). 12) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almamak. 13) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.