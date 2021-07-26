2021 KPSS sınav yerleri açıklandı mı? İşte 2021 KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri...

2021 KPSS sınavı adaylar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Binlerce adayın katılacağı sınavda 1 Ağustos'ta gerçekleşecek. ÖSYM'den sınav yerleri ile ilgili beklenen duyuruyu geldi. Peki 2021 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?