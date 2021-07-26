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2021 KPSS sınav yerleri açıklandı mı? İşte 2021 KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri...

26.07.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 KPSS sınavında ilk oturum A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 1 Ağustos'ta yapılacak. KPSS'ye girecek adaylar günlerdir sınav giriş belgesini beklerken ÖSYM sınav yerleri ile ilgili beklenen duyuruyu yaptı. Peki 2021 KPSS sınav yerleri açıklandı mı? İşte 2021 KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri...

2021 KPSS sınavı adaylar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Binlerce adayın katılacağı sınavda 1 Ağustos'ta gerçekleşecek. ÖSYM'den sınav yerleri ile ilgili beklenen duyuruyu geldi. Peki 2021 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

KPSS sınav yerleri açıklandı mı?

KPSS sınavına girecek binlerce aday KPSS sınav yerlerini büyük bir merakla takip ediyor.

İlk sınav 1 Ağustos'ta!

İlk sınav 1 Ağustos'ta!
2021 KPSS lisans sınavları birer hafta arayla gerçekleşecek. İlk sınav 1 Ağustos'ta yapılacak.
Daha önce ÖSYM sınavlarının sınav giriş belgeleri genelde sınava 10 gün kala açıklanmaktaydı.

Sınav yerleri belli oldu

Sınav yerleri belli oldu
KPSS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden sınav yerlerini öğrenebilirsiniz:"https://www.osym.gov.tr/"
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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS
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