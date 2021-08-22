2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM lisans KPSS sınavı sonuçları açıklanma tarihi...

2021 yılı KPSS Lisans sınavları sonuçları merak ediliyor. Sonuçların açıklanacağı tarih ve nereden, nasıl görüntüleneceği de merak konusu oldu. Peki 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu.

Sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayınlanmasıyla beraber "KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? " sorusu araştırılmaya başlandı.

16 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK! 2021 KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takvimine göre açıklandı. Takvime göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde adaylara duyurulacak.