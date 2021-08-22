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2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM lisans KPSS sınavı sonuçları açıklanma tarihi...

22.08.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavları sonuçları merak ediliyor. KPSS sınavlarına katılan adaylar 'KPSS sonuçları açıklandı mı?' sorusunu sıklıkla sorguluyor. ÖSYM tarafından sınavın açıklanma tarihi belli oldu. Peki 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM lisans KPSS sınavı sonuçları açıklanma tarihi...

2021 yılı KPSS Lisans sınavları sonuçları merak ediliyor. Sonuçların açıklanacağı tarih ve nereden, nasıl görüntüleneceği de merak konusu oldu. Peki 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu.
Sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayınlanmasıyla beraber "KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? " sorusu araştırılmaya başlandı.

16 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK!

16 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK!
2021 KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takvimine göre açıklandı. Takvime göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde adaylara duyurulacak.
Merakla beklenen sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile beraber ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi ise ayrı olarak basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav KPSS
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