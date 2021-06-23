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2021 LGS sonuçları açıklandı mı? LGS kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

23.06.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sonuçları milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Sınava giren öğrenciler LGS sonuçlarını arama motorlarından araştırıyor. LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Sınav sonucunun açıklanmasına sayılı günler kaldı. Peki 2021 LGS sonuçları açıklandı mı? LGS kitapçığı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Uzun ve zorlu bir eğitim döneminin ardından öğrenciler LGS sınavına girdi ve kendilerine verilen süre boyunca elinden gelenin en iyisini yapmak için ter döktü. Sınavın ardından üniversite öğrencisi adaylarının en çok merak ettiği konu LGS sonuçları ve hatalarını karşılaştırmak için yayınlanacak LGS kitapçığı oldu. Öğrenciler "2021 LGS sonuçları açıklandı mı?" , "LGS kitapçığı ne zaman yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hakkında yapılacak araştırmalar üniversite adaylarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
LGS sınavı 6 Haziran 2021'de gerçekleşti. Öğrenciler iyi bir üniversiteye yerleşebilmek için sınavda ellerinden geleni yaptı.

2021 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sınavın ardından meraklı bekleyiş sürüyor. Üniversiteye gitmeye aday öğrencilerin gözleri sınav sonuçlarına çevrildi.
LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! 6 Haziran'da yapılan sınavın sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı bildirildi.
Öğrenciler sınav sonucunu elektronik ortamda, “www.meb.gov.tr” internet adresi üzerinden öğrenecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla teslim edilmeyecek.
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Anahtar Kelimeler:
sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
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