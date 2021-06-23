Uzun ve zorlu bir eğitim döneminin ardından öğrenciler LGS sınavına girdi ve kendilerine verilen süre boyunca elinden gelenin en iyisini yapmak için ter döktü. Sınavın ardından üniversite öğrencisi adaylarının en çok merak ettiği konu LGS sonuçları ve hatalarını karşılaştırmak için yayınlanacak LGS kitapçığı oldu. Öğrenciler "2021 LGS sonuçları açıklandı mı?" , "LGS kitapçığı ne zaman yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...