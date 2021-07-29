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2021 MEBBİS öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı! MEBBİS öğretmen il içi atama sonuçları nereden öğrenilir?

29.07.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB tarafından açıklanacak olan öğretmen il içi atama sonuçları merakla bekleniyordu. Öğretmen il için atama başvuruları 8-14 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmıştı. Tayin sonuçları merakla beklenirken, MEB'den önemli gelişme duyuruldu. MEBBİS öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı. Peki 2021 MEBBİS öğretmen il içi atama sonuçları nereden öğrenilir, nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

Temmuz ayı içerisinde tamamlanan öğretmen il için atama başvuruları sonrası tayin sonuçları merakla bekleniyordu. MEB'den son dakika gelişmesi ile MEBBİS öğretmen il içi atama sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Peki 2021 MEBBİS öğretmen il içi atama sonuçları nereden öğrenilir?

MEBBİS öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı!

Öğretmenler il içi atama sonuçlarını merakla takip ederken MEBBİS il içi atama sonuçlarıyla ilgili güzel haber geldi.
Başvurusu 14 Temmuz tarihinde sona ermiş olan il içi yer değiştirme sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden il il açıklanmakta.

Tüm iller için açıklandı!

Tüm iller için açıklandı!
Kurumun resmi sitesinde son olarak tüm iller açıklandı. Öğretmen il içi atama tayin sonuçları MEBBİS ekranından görüntülenebilmekte. Son dakika duyurusu ise MEB.gov.tr tarafından yapıldı.
İl içi atamaları olan ve görev yerleri değişen öğretmenler, 2 Ağustos 2021 tarihi itibariyle görevden ayrılma işlemlerini tamamlayabilecek.

Sonuçlara nasıl erişilir?

Sonuçlara nasıl erişilir?
İl içi atama sonuçlarına bu link üzerinden erişebilirsiniz: https://mebbis.meb.gov.tr/default.aspx
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Anahtar Kelimeler:
mebbis öğretmen ataması
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