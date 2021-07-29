2021 MEBBİS öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı! MEBBİS öğretmen il içi atama sonuçları nereden öğrenilir?

Temmuz ayı içerisinde tamamlanan öğretmen il için atama başvuruları sonrası tayin sonuçları merakla bekleniyordu. MEB'den son dakika gelişmesi ile MEBBİS öğretmen il içi atama sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Peki 2021 MEBBİS öğretmen il içi atama sonuçları nereden öğrenilir?

Tüm iller için açıklandı!

Kurumun resmi sitesinde son olarak tüm iller açıklandı. Öğretmen il içi atama tayin sonuçları MEBBİS ekranından görüntülenebilmekte. Son dakika duyurusu ise MEB.gov.tr tarafından yapıldı.