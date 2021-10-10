2021 Okullar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Okullar kapanacak mı sorusu ilgiyle takip ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime devam ederken vaka sayılarında görünen artış velileri ve öğrencileri merakta bıraktı. Daha önce Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılmış olan açıklamada okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceği vurgulanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir konuşmada net bir yanıt verdi. Son 1 aydır MEB'e bağlı okullarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı, "Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitimi devam ettirmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da toplu açılış programında önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan konuşmasında yüz yüze eğitim ile ilgili "Kovid-19 salgını nedeniyle son 1.5 yıldır hayatımızın birçok alanında sıkıntılar yaşadık. Eğitimden turizme her alanda salgın gerçeğini dikkate alarak köklü değişikliklere gittik. Salgının en yoğun yaşandığı dönemde biz de diğer ülkeler gibi uzaktan eğitim modeline geçtik. Uzaktan veya hibrit eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını biliyoruz. Bunun için aşılamada elde ettiğimiz mesafeyle hamdolsun bu sene yüz yüze eğitimi tekrar başlattık. Son 1 aydır MEB'e bağlı okullarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan eğitim faaliyetleri başarıyla sürüyor. Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitimi devam ettirmektir." şeklinde konuştu.