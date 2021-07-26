2021 YÖKDİL geç başvuru ücretleri ne kadar? YÖKDİL geç başvuruları ne zaman?

Yabancı Dil Sınavı olarak bilinen YÖKDİL geç başvuruları için geri sayım sürüyor. Adaylar ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YÖKDİL sınavı için geç başvuru tarihi ve ücretleri araştırmaya koyuldu. Peki geri sayımın devam ettiği 2021 YÖKDİL geç başvuru ücretleri ne kadar, geç başvurular ne zaman?
YÖKDİL geç başvuru ücretleri ne kadar?
YÖKDİL geç başvurusu YÖKDİL sınavına girecek binlerce aday tarafından merak ediliyor.
Son zamanlarda binlerce kişinin gündeminde bulunan ve 29 Ağustos tarihinde yapılacak olan YÖKDİL'in geç başvuru tarihleri yaklaşmış durumda.
27 Temmuz'da başlıyor!
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin her sene düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL geç başvuru tarihi 27 Temmuz 2021 Salı günü itibariyle başlayacak.
Sınavın geç başvuruları ile ilgili ayrıntılarına ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabilmekte.
ÖSYM daha önce geç başvuru gününde başvuruda bulunacak olan adayların, normal başvuru ücretinin %50 arttırımlı hali ile ödeme gerçekleştireceğini duyurmuştu. Yani YÖKDİL sınavına geç başvuruda bulunacak olan adaylar 217,5 TL sınav ücreti ödeyerek sınava katılabilecek.
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