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2021 YÖKDİL geç başvuru ücretleri ne kadar? YÖKDİL geç başvuruları ne zaman?

26.07.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖKDİL geç başvuruları için geri sayım devam ediyor. Adaylar ÖSYM tarafından yapılacak YÖKDİL sınavı için geç başvuru tarihi ve ücretini merak ediyor. Peki 2021 YÖKDİL geç başvuru ücretleri ne kadar? YÖKDİL geç başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar...

Yabancı Dil Sınavı olarak bilinen YÖKDİL geç başvuruları için geri sayım sürüyor. Adaylar ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YÖKDİL sınavı için geç başvuru tarihi ve ücretleri araştırmaya koyuldu. Peki geri sayımın devam ettiği 2021 YÖKDİL geç başvuru ücretleri ne kadar, geç başvurular ne zaman?

YÖKDİL geç başvuru ücretleri ne kadar?

YÖKDİL geç başvurusu YÖKDİL sınavına girecek binlerce aday tarafından merak ediliyor.
Son zamanlarda binlerce kişinin gündeminde bulunan ve 29 Ağustos tarihinde yapılacak olan YÖKDİL'in geç başvuru tarihleri yaklaşmış durumda.

27 Temmuz'da başlıyor!

27 Temmuz'da başlıyor!
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin her sene düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL geç başvuru tarihi 27 Temmuz 2021 Salı günü itibariyle başlayacak.
Sınavın geç başvuruları ile ilgili ayrıntılarına ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabilmekte.
ÖSYM daha önce geç başvuru gününde başvuruda bulunacak olan adayların, normal başvuru ücretinin %50 arttırımlı hali ile ödeme gerçekleştireceğini duyurmuştu. Yani YÖKDİL sınavına geç başvuruda bulunacak olan adaylar 217,5 TL sınav ücreti ödeyerek sınava katılabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM
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