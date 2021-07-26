2021 YÖKDİL geç başvuru ücretleri ne kadar? YÖKDİL geç başvuruları ne zaman?

Yabancı Dil Sınavı olarak bilinen YÖKDİL geç başvuruları için geri sayım sürüyor. Adaylar ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YÖKDİL sınavı için geç başvuru tarihi ve ücretleri araştırmaya koyuldu. Peki geri sayımın devam ettiği 2021 YÖKDİL geç başvuru ücretleri ne kadar, geç başvurular ne zaman?