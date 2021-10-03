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2022 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2022 İOKBS tarihi belli oldu mu?

03.10.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. İOKBS bursu, MEB tarafından öğrencilerin eğitimine maddi olarak destek olmak amaçlı verilen bir burs. 2021 İOKBS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 2022 İOKBS'nin ne zaman gerçekleşeceğine çevrildi. İşte merak edilenler...

5 Eylül'de gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2021 İOKBS) sonuçları 28 Eylül'de açıklandı. Burs ücretlerinin ne kadar olacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Bursların en geç ayın 25'inde ödeneceği belirtildi. İşte merak edilenler...

2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 Bursluluk Sınavının ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Söz konusu sınavın başvuruları bu sene 8-26 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Sınav tarihi ise 25 Nisan olarak belirlenmişti.
Bursluluk Sınavının 2022 yılında da belirtilen tarihler arasında gerçekleştirileceği öngörülüyor.
Konuya ilişkin yapılan açıklamalar haberimizde yer alacak.
Burs miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı değiştiği için burs miktarı da değişir. Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25'inde ödenmekte olup 2021 yılı Eylül ayı itibarıyla bir öğrenciye aylık 357,769 TL burs ücreti ödenmektedir.'' ifadeleri yer aldı.
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sınav
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