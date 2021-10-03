2022 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2022 İOKBS tarihi belli oldu mu?

5 Eylül'de gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2021 İOKBS) sonuçları 28 Eylül'de açıklandı. Burs ücretlerinin ne kadar olacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Bursların en geç ayın 25'inde ödeneceği belirtildi. İşte merak edilenler...

2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 Bursluluk Sınavının ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu sınavın başvuruları bu sene 8-26 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Sınav tarihi ise 25 Nisan olarak belirlenmişti.

Bursluluk Sınavının 2022 yılında da belirtilen tarihler arasında gerçekleştirileceği öngörülüyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamalar haberimizde yer alacak.