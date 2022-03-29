2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu günün öne çıkan konuları arasında bulunuyor. Adayların merak ettiği bir diğer konuda sınavda çıkan soru ve cevapların yayımlanıp yayınlanmadığı oldu. Bu kapsamda 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ 2022 soruları ve cevapları belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik...
2022 MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
MSÜ sınavının sonuçları takvime göre 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.
MSÜ 2022 SORULARI VE CEVAPLARI BELLİ OLDU MU?
MSÜ sınav sorularının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den net bir açıklama gelmedi. Ama sınav sorularının sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
MSÜ sınavına giren adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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