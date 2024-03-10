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21 yaşındaki genç kız 4 yıldır kabusu yaşıyor! 'Tecavüz ederim, öldürürüm'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.03.2024 21:33
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Adana'da yaşayan 21 yaşındaki genç kız kabusu yaşıyor. Saplantılı aşık, Hazal Özçimenoğlu'na hayatı zindan etti. 4 yıldır tehditler aldığını ifade eden genç kız, "Sana tecavüz ederim, seni öldürürüm tehditleriyle yaşamak istemiyorum" dedi. O adam sosyal medyadan birtakım videolar paylaşarak geçmiş dönemde genç kızla sevgili olduklarını iddia etti. Genç kız ise o iddiaları yalanladı.

21 yaşındaki genç kızın iddiasına göre 4 yıldır saplantılı aşık kabusu yaşıyor. "Ben hayal dünyamda seninle evliyim, 3 çocuğumuz var" diyen adam, genç kızın bir türlü peşini bırakmıyor. Saplantılı adam hem genç kızı hem de ailesini tehdit ediyor.


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4 YILDIR YAPMADIĞINI BIRAKMADI

4 YILDIR YAPMADIĞINI BIRAKMADI

Arkadaşı aracılığıyla tanıştığı adam, hayatını kabusa çevirdi. Genç kız her an korku içinde. 21 yaşındaki Hazal Özçimenoğlu'nun kabusu henüz 17 yaşındayken başladı. Bir arkadaşının arkadaşı onu gördü, beğendi. Adam, genç kızı beğenmekle kalmadı, takıntı haline getirdi. Genç kızın iddiasına göre saplantılı aşık, 4 yıldır yapmadığını bırakmadı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, PEŞİNE DÜŞTÜ

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, PEŞİNE DÜŞTÜ

Genç kız defalarca şikayetçi oldu, uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak o saplantılı adam peşini bırakmadı. Genç kız, tam kurtuldum diye sevinirken o adam cezaevinden çıktı ve yine peşine düştü. Onu ve ailesini tehdit etmeye devam etti.

"SANA TECAVÜZ EDERİM"

"SANA TECAVÜZ EDERİM"

Genç kız yaşadıklarıyla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Sana tecavüz ederim, seni öldürürüm tehditleriyle yaşamak istemiyorum. 4 yıl boyunca, belirli aralıklarla canı ne zaman isterse bizi taciz etti. Onun hayal dünyasında ben onunla evliymişim, 3 çocuğumuz varmış. Acaba bugün görecek miyim, görsem yanıma gelir mi, bana bir şey yapar mı korkusuyla yaşıyorum.

"1 AY BOYUNCA RAHAT ETTİM"

"1 AY BOYUNCA RAHAT ETTİM"

Ben onu nasıl istemezmişim, ben onunla nasıl konuşmazmışım. Benimle konuşacaksın, görüşeceksin, hayal dünyamızdaki çocukları yalnız bırakamazsın, annesiz bırakamazsın... Ben numaralarımı değiştiriyorum. Arkadaşlarıma ulaşmaya çalışıyor, arkadaşlarımı tehdit ediyor. Bu kişiyi 4 yıldır birçok kez şikayet ettim. Bunlar da biriken tebligatlar. 1 ay boyunca rahat ettim, taciz etmedi, hayatımızdan çıktı diye seviniyorduk.

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Anahtar Kelimeler:
Adana taciz
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