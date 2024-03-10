21 yaşındaki genç kız 4 yıldır kabusu yaşıyor! 'Tecavüz ederim, öldürürüm'

21 yaşındaki genç kızın iddiasına göre 4 yıldır saplantılı aşık kabusu yaşıyor. "Ben hayal dünyamda seninle evliyim, 3 çocuğumuz var" diyen adam, genç kızın bir türlü peşini bırakmıyor. Saplantılı adam hem genç kızı hem de ailesini tehdit ediyor.
Arkadaşı aracılığıyla tanıştığı adam, hayatını kabusa çevirdi. Genç kız her an korku içinde. 21 yaşındaki Hazal Özçimenoğlu'nun kabusu henüz 17 yaşındayken başladı. Bir arkadaşının arkadaşı onu gördü, beğendi. Adam, genç kızı beğenmekle kalmadı, takıntı haline getirdi. Genç kızın iddiasına göre saplantılı aşık, 4 yıldır yapmadığını bırakmadı.
Genç kız defalarca şikayetçi oldu, uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak o saplantılı adam peşini bırakmadı. Genç kız, tam kurtuldum diye sevinirken o adam cezaevinden çıktı ve yine peşine düştü. Onu ve ailesini tehdit etmeye devam etti.
Genç kız yaşadıklarıyla ilgili olarak şunları ifade etti:
"Sana tecavüz ederim, seni öldürürüm tehditleriyle yaşamak istemiyorum. 4 yıl boyunca, belirli aralıklarla canı ne zaman isterse bizi taciz etti. Onun hayal dünyasında ben onunla evliymişim, 3 çocuğumuz varmış. Acaba bugün görecek miyim, görsem yanıma gelir mi, bana bir şey yapar mı korkusuyla yaşıyorum.
Ben onu nasıl istemezmişim, ben onunla nasıl konuşmazmışım. Benimle konuşacaksın, görüşeceksin, hayal dünyamızdaki çocukları yalnız bırakamazsın, annesiz bırakamazsın... Ben numaralarımı değiştiriyorum. Arkadaşlarıma ulaşmaya çalışıyor, arkadaşlarımı tehdit ediyor. Bu kişiyi 4 yıldır birçok kez şikayet ettim. Bunlar da biriken tebligatlar. 1 ay boyunca rahat ettim, taciz etmedi, hayatımızdan çıktı diye seviniyorduk.