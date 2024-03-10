21 yaşındaki genç kız 4 yıldır kabusu yaşıyor! 'Tecavüz ederim, öldürürüm'

"1 AY BOYUNCA RAHAT ETTİM"

Ben onu nasıl istemezmişim, ben onunla nasıl konuşmazmışım. Benimle konuşacaksın, görüşeceksin, hayal dünyamızdaki çocukları yalnız bırakamazsın, annesiz bırakamazsın... Ben numaralarımı değiştiriyorum. Arkadaşlarıma ulaşmaya çalışıyor, arkadaşlarımı tehdit ediyor. Bu kişiyi 4 yıldır birçok kez şikayet ettim. Bunlar da biriken tebligatlar. 1 ay boyunca rahat ettim, taciz etmedi, hayatımızdan çıktı diye seviniyorduk.