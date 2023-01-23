23-29 Ocak 2023 haftası burçları neler bekliyor? 23-29 Ocak 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

23-29 Ocak 2023 haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk hayatında beklenmedik sürprizler bekliyor. Kova burcundaki Jipiter ve Güneş’in yaptığı 60 derecelik açı işlerin hesaplandığınız gibi gitmemesine neden olabilir. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

23-29 OCAK 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI...

KOÇ Salı günü Kova burcundaki Güneş Jüpiter'i burcunuzda 60 derecelik açı yaptığında rüyalar gerçekten gerçek oluyor. Dilediğiniz her şey kolaylıkla gerçekleşebilir. İşler sizin için yolunda gidiyor gibi göründüğü için şanslı günündesiniz. Düşeşlerin tadını çıkarın ve eğlenin! Perşembe günü Venüs Balık burcuna girerek bilinçaltı bölgenize geçtiğinde, haftanın geri kalanı o kadar şanslı olmayacak. Önümüzdeki dört hafta boyunca, ilişkiler umduğunuz gibi yürümediğinizde kendinizi biraz karamsar hissedeceksiniz. Kışın geri kalanını baş başa geçirmeyi, duygularınızı iyileştirmeyi ve kendinizi bulmayı düşünün. Pazar günü güneş İkizler burcunda üçgen açı yaptığında haftayı daha sakin bir şekilde bitireceksiniz. Eski arkadaşlarınızla görüşmek veya yeni arkadaşlar edinmek için harika bir gün.

BOĞA Salı günü Kova burcundaki Güneş Koç burcundaki Jüpiter'e 60' derecelik açı yaptığında haftaya kendinizi iyi hissetmeye odaklanarak başlayın. Şu anda kişisel bir başarıdan övgü alarak önemli bir dönüm noktasına ulaşabilirsiniz. Sıkı çalışmanız görülüyor, en kısa sürede bunların meyvesini toplayacaksınız. Perşembe günü Venüs Balık burcuna girerek sosyal bölgenize girdiğinde aşk hayatınıza daha derin bir bakış yapın. Yılın geri kalanına hazırlanırken ne tür ilişkiler istediğinizi düşünün. İlişkilere iyi niyetle girin ve her şeyin sizin için yoluna gireceğine inanarak hareket edin. Pazar günü Oğlak burcundaki Merkür burcunuzdaki Uranüs ile üçgen açı yaptığında kendi yolunuza gidin. Yalnız bir seyahate çıkmak, hayatınıza gerçekten yeni bir bakış açısı getirebilir. Köklerinize geri dönerek kendinizi bulmak için harika bir zaman. Dünyaya taze gözlerle bakın.

İKİZLER Bu hafta, Salı günü Kova burcundaki Güneş Koç burcundaki Jüpiter'e 60 derecelik açı yaptığında ufkunuzu genişletin. Bu özellik, konfor alanınızın dışına çıkarsanız beklenmedik fırsatlar yaratabilir. Yeni keşifler ve maceralar arayın ve uzun vadede ödüllendirilin. Özellikle Perşembe günü Venüs Balık burcuna girerek kariyer bölgenize girdiğinde kendinizi daha hırslı hissedeceksiniz. Önümüzdeki haftalarda gözünüz ödülde olacak, başarıya ulaşmanız kaçınılmaz bir son olarak karşınızda duruyor. Şu anda her şey mümkün. Bu yüzden sahip olduğunuz iş için değil, istediğin iş için çaba gösterin. Pazar günü güneşin burcunuzda Mars'ı üçgen açı hafta sonu boyunca devam edecek. Yeni şeyler keşfederken yolculuk tutkunuzun rehberiniz olmasına izin verin. Bu konuda içgüdülerinize güvenin.

YENGEÇ Bu hafta Salı günü Kova burcundaki Güneş Koç burcundaki Jüpiter'e 60 derecelik açı yaptığında başarı hayatınızı değiştirebilir. Hayatınızda değişiklikler yapmak sizi gelecekte büyük başarılara hazırlayabilir. Hatta şu anda büyük bir ödül veya biraz övgü bile alabilirsiniz. Keyfini çıkartmayı ihmal etmeyin. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, Venüs Perşembe günü Balık burcuna girerek genişleme bölgenize girerken açık fikirli olun. Bu, yeni fikirlere ve farklı kültürlere açık olmak ve hatta birisiyle birlikte olmak için kilometrelerce seyahat etmek dahil olmak üzere harika bir zaman. İzin verirseniz hayallerinizin sizi nereye götürebileceğine şaşıracaksınız. Pazar günü Oğlak burcundaki Merkür Boğa burcundaki Uranüs ile üçgen açı yaptığında ekip çalışması gerçekten rüyanın gerçekleşmesini sağlıyor. Bugün oluşturduğunuz anlaşmalar, sözleşmeler ve ilişkiler, hayatınızın her alanında size yardımcı olabilir. Şimdi takım olun!