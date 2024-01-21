23 yıldır Antalya'da yaşıyor! Alman Matthias'ın "Şahin" aşkı: "Her yere gidiyor, 10 numara araba"

"ARAZİ ARACI YOLDA KALIYOR AMA BENİM ŞAHİN HİÇ DURMUYOR"

Mendrina, sosyal medyada Şahin otomobiliyle yer aldığı videoları sayesinde herkesin kendisini tanımaya başladığını dile getirdi.

Otomobilinin içerisinde kendisini mutlu hissettiğini anlatan Mendrina, "Sadece kliması olmadığı için yaz aylarında biraz zorluk yaşıyorum. Onun dışında köy ve yaylalara çok rahat çıkıyorum. Hatta geçen arazi aracıyla turistler yayla yolunda kalmışlardı ancak benim aracım beni hiç yarı yolda bırakmadı. Arazi aracı yolda kalıyor ama benim Şahin hiç durmuyor." dedi.

Görenlerin "Otomobil devi bir ülkeden geliyorsun ama neden 30 yaşındaki Şahin'e biniyorsun?" diye sorduğunu kaydeden Mendrina, "Bu otomobil bana nostaljiyi yaşatıyor. Bana iyi geliyor. Beni görenler hemen hatıra fotoğrafı çektirmek istiyor. Bazen komik anlar da yaşıyorum. Polis ve jandarmalar beni durduruyor. Alman olduğumu görünce çok şaşırıyor ve 'Alman bile Şahin kullanıyor.' diye gülüyorlar. Benzin istasyonundakiler hepsi beni iyi tanıyor." diye konuştu.