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  4. 23 yıldır Antalya'da yaşıyor! Alman Matthias'ın "Şahin" aşkı: "Her yere gidiyor, 10 numara araba"

23 yıldır Antalya'da yaşıyor! Alman Matthias'ın "Şahin" aşkı: "Her yere gidiyor, 10 numara araba"

21.01.2024 12:33 | Son Güncelleme:
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23 yıldır Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan Alman Matthias Mendrina'nın 1994 model Şahin model otomobiline olan sevgisi görenleri gülümsetiyor. İlçede otomobiliyle adeta özdeşleşen Mendrina, kendisine şaşıranlara ise "Ülkem otomobil devi olabilir ama ben Şahin model aracımı çok seviyorum." ifadelerini kullanıyor. "Arazi aracı yolda kalıyor ama benim Şahin hiç durmuyor." da diyen Mendrina'nın, bir videosunda geçen "Her yere gidiyor. 10 numara araba" şeklindeki sözleri ise gülümsetiyor.

Almanya'nın Dusseldorf kentinde yaşayan 53 yaşındaki Mendrina, 1989 ile 2002 yılları arasında her yaz tatil için Kemer'e geldi. İlçeyi çok seven Mendrina, emekli olduktan sonra 2003 yılında Kemer'e yerleşti.

Yazları deniz kenarında zaman geçirmeyi seven Mendrina, kış aylarında da kentteki köyleri gezmek amacıyla 1994 model TOFAŞ marka Şahin model bir otomobil satın aldı.

İlçede otomobiliyle adeta özdeşleşen Mendrina, otomobilinin de yer aldığı videolarıyla sosyal medyada da gündem oldu.Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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"HER YERE GİDİYOR, 10 NUMARA ARABA"

Türkçe öğrenen ve akıcı şekilde konuşabilen Mendrina'nın çok sayıda görüntülenen bir videosundaki, "Ben orijinal Alman. Yan sanayi değil. Arabam çok güzel. Şahin. Polisler durduruyor, şaşırıyor ama araba eşek gibi çalışıyor. Her yere gidiyor. 10 numara araba. Tornavida ve pense ile bütün tamiratı yapılıyor." sözleri izleyenleri gülümsetiyor.

Kendisine şaşıranlara "Ülkem otomobil devi olabilir ama ben Şahin model aracımı çok seviyorum." ifadelerini kullanan Mendrina, otomobilinin tamiratını da genelde kendisinin yaptığını söyledi. "Bir tornavida ve pense verin her yerini tamir edebilirim." diyen Mendrina, ayrıca az akaryakıt tüketen aracının ekonomik olduğunu da kaydetti.

"ARAZİ ARACI YOLDA KALIYOR AMA BENİM ŞAHİN HİÇ DURMUYOR"

"ARAZİ ARACI YOLDA KALIYOR AMA BENİM ŞAHİN HİÇ DURMUYOR"

Mendrina, sosyal medyada Şahin otomobiliyle yer aldığı videoları sayesinde herkesin kendisini tanımaya başladığını dile getirdi.

Otomobilinin içerisinde kendisini mutlu hissettiğini anlatan Mendrina, "Sadece kliması olmadığı için yaz aylarında biraz zorluk yaşıyorum. Onun dışında köy ve yaylalara çok rahat çıkıyorum. Hatta geçen arazi aracıyla turistler yayla yolunda kalmışlardı ancak benim aracım beni hiç yarı yolda bırakmadı. Arazi aracı yolda kalıyor ama benim Şahin hiç durmuyor." dedi.

Görenlerin "Otomobil devi bir ülkeden geliyorsun ama neden 30 yaşındaki Şahin'e biniyorsun?" diye sorduğunu kaydeden Mendrina, "Bu otomobil bana nostaljiyi yaşatıyor. Bana iyi geliyor. Beni görenler hemen hatıra fotoğrafı çektirmek istiyor. Bazen komik anlar da yaşıyorum. Polis ve jandarmalar beni durduruyor. Alman olduğumu görünce çok şaşırıyor ve 'Alman bile Şahin kullanıyor.' diye gülüyorlar. Benzin istasyonundakiler hepsi beni iyi tanıyor." diye konuştu.

"BEN ALMAN ARABALARI İSTEMİYORUM"

"BEN ALMAN ARABALARI İSTEMİYORUM"

Mendrina, "Ben Alman arabaları istemiyorum. Şahin'leri çok seviyorum. Uzun yıllar binmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İlçede çok sayıda yabancı sporcunun da katılımıyla her yıl düzenlenen bir yarış organizasyonunun da organizatörlerinden olduğunu belirten Mendrina, "Sadece gönüllü olarak bu yarışların organizasyonunda çalışıyorum. Türkiye'nin tanıtımı için bunu yapıyorum. Herkesin Kemer'i görmesini ve dünyada daha fazla tanınmasını istiyorum. Gönüllü turizm elçiliği de yapıyorum." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Tofaş Şahin kemer
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