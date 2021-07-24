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24 Temmuz Basın Bayramı nedir? Basın Bayramı mesajları ve sözleri...

24.07.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de her sene 24 Temmuz günü, Basın Bayramı ya da Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak anılıp kutlanmaktadır. Gazeteciler ve medya için önemli günlerden biri olan Basın Bayramı'nın nasıl ve neden ortaya çıktığı merak ediliyor. Peki 24 Temmuz Basın Bayramı nedir? İşte en güzel Basın Bayramı mesajları ve sözleri...

Basın Bayramı ya da Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanan 24 Temmuz Basın Bayramı'nın nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor. İkinci Meşrutiyet'ten sonra kutlanmaya başlanan Basın Bayramı medya çalışanları, siyasiler ve belediye başkanları tarafından kutlanmakta. Peki 24 Temmuz Basın Bayramı nedir?

Basın Bayramı nedir?

24 Temmuz Basın Bayramı'nın ne olduğu ve neden kutlandığı merak ediliyor. 24 Temmuz Basın Bayramı, diğer bilinen ismiyle Gazeteciler ve Basın Bayramı, tarihi konusunda üzerinde çeşitli anlaşmazlıklar bulunsa da, Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her sene 24 Temmuz tarihinde kutlanmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde çıkmakta olan gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayına giriyordu. Türk basınında sansür ilk defa 10 Mayıs 1876 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.
24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya son verilmiş ve günümüzde bu olay "sansürün kaldırılması" olarak adlandırılmaktadır. Bunun üzerine, 10 Haziran 1946 tarihinde kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bir basın günü oluşturmayı planlamış ve Türkiye''de ilk gazetenin çıkış tarihinin "Basın Bayramı" ilan edilmesine karar vermiştir.
Fakat ilk gazete konusunda farklı görüşler bulunduğu için bir görüş birliği sağlanamamış, ardından Falih Rıfkı Atay tarafından bayramın her sene 24 Temmuz tarihinde kutlanılması fikri ortaya atılarak kabul edilmiştir.
Basın Bayramı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önderliğinde Bâb-ı Âli ile kutlanmasının yanında il ve ilçelerde de Basın Bayramı olarak ayrı ayrı kutlanmaktadır. Siyaset adamları, rektörler ve belediye başkanları Basın Bayramı'nın önemine değinen çeşitli bildiriler yayınlamaktadır.
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