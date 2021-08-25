25 Ağustos 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu?

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişinin sonuçları merak ediliyor. Şans Topu çekilişi bugün yapılacak. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli olacak ve Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte Şans Topu sonucu sorgulama ve Şans Topu çekilişi canlı izleme linki…

ŞANS TOPU SONUCU SORGULAMA

Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi 20.00’da başlıyor.

Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişin sonuçları Milli Piyango’nun internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.

Şans Topu çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak. Şans Topu çekiliş sonucunu sorgulamak için https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresine gidin.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE Şans Topu çekilişini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlemek için https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle adresine gidin.