25 Ağustos 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu?

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişinin sonuçları merak ediliyor. Şans Topu çekilişi bugün yapılacak. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli olacak ve Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte Şans Topu sonucu sorgulama ve Şans Topu çekilişi canlı izleme linki…
ŞANS TOPU SONUCU SORGULAMA
Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi 20.00’da başlıyor.
Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişin sonuçları Milli Piyango’nun internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.
Şans Topu çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak. Şans Topu çekiliş sonucunu sorgulamak için https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresine gidin.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Şans Topu çekilişini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlemek için https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle adresine gidin.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.