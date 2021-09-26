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26 Eylül Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 26 Eylül Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

26.09.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango severler tarafından ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sona eriyor. 26 Eylül Pazar günü haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu'nda çekiliş saatine az bir süre kala sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 26 Eylül 2021 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 26 Eylül Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sona ermek üzere. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 26 Eylül Pazar gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 26 Eylül 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

26 EYLÜL PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 26 Eylül Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak.
Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Çarşamba günü yapılmış ve 5+1 kazanan olmayıp, 5 kazanan 2 kişi 17.306,75 TL kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 3,13,14,22,32,8 olup, joker 8 rakamı olmuştu.
Bugün 26 Eylül tarihli çekilişin şanslı numaraları ise saat 20:00'dan sonra belli olmuş olacak.
Haftanın son çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle yapılacak ve sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.
26 Eylül Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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