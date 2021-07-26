26 Temmuz 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka sayısı bugün kaç oldu?

Vatandaşlar 26 Temmuz 2021 Pazartesi vaka sayılarını merak ediyor. Bayram izni sürecinde vaka sayılarında yükseliş görüldü. Bu yükselişin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları sosyal mesafe, maske, hijyen ve aşı olma konusunda sık sık uyardı. Geçtiğimiz gün vaka sayıları 14.230'u gördü. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi vaka sayısı...
26 Temmuz 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu
Geçtiğimiz gün yayınlanan koronavirüs tablosunda toplam test sayısı 223.837, vaka sayısı ise 14.230 olmuştu. Aynı zamanda vefat sayısının 55, iyileşen sayısının ise 5.211 olduğu açıklanmıştı.
Bayram tatilinde yükselen vaka sayıları nedeniyle Bakan Koca vatandaşlara birçok uyarıda bulundu.
Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin her seferinde altını çizen Bakan Koca, "Salgın aşısız yenilmez. Aşınızı olun." dedi.
Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 67 milyon 423 bin 133 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 39 milyon 717 bin 713, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 23 milyon 682 bin 582 oldu.
26 Temmuz koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Tablo yayınlandığında vaka sayıları, haberimizde yer alacak.
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