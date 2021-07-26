HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 26 Temmuz 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka sayısı bugün kaç oldu?

26 Temmuz 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka sayısı bugün kaç oldu?

26.07.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tablosu günbegün Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Kurban Bayramı izninde tatil bölgelerine akın edilmesi nedeniyle vaka sayılarında ani artış görüldü. Bayramdan önce 5 bin civarında gezinen vaka sayıları bayram sonrası 14 bine kadar yükseldi. 24 Temmuz'da 12.381 olan vaka sayısı 25 Temmuz'da 14.230 oldu. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi vaka sayısı...

Vatandaşlar 26 Temmuz 2021 Pazartesi vaka sayılarını merak ediyor. Bayram izni sürecinde vaka sayılarında yükseliş görüldü. Bu yükselişin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları sosyal mesafe, maske, hijyen ve aşı olma konusunda sık sık uyardı. Geçtiğimiz gün vaka sayıları 14.230'u gördü. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi vaka sayısı...

26 Temmuz 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu

Geçtiğimiz gün yayınlanan koronavirüs tablosunda toplam test sayısı 223.837, vaka sayısı ise 14.230 olmuştu. Aynı zamanda vefat sayısının 55, iyileşen sayısının ise 5.211 olduğu açıklanmıştı.
Bayram tatilinde yükselen vaka sayıları nedeniyle Bakan Koca vatandaşlara birçok uyarıda bulundu.
Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin her seferinde altını çizen Bakan Koca, "Salgın aşısız yenilmez. Aşınızı olun." dedi.
Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 67 milyon 423 bin 133 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 39 milyon 717 bin 713, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 23 milyon 682 bin 582 oldu.
26 Temmuz koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Tablo yayınlandığında vaka sayıları, haberimizde yer alacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Fotoğraflar sızdı! "Cinsel temas yoktu"

Fotoğraflar sızdı! "Cinsel temas yoktu"

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.