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27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedir? Nasıl ortaya çıktı? 27 Mart Dünya Tiyatro Günü neden kutlanıyor?

27.03.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, 1961 yılından beri, her yıl coşkuyla kutlanan bu güne ilişkin araştırma yapıyor. Peki 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedir? Nasıl ortaya çıktı? 27 Mart Dünya Tiyatro Günü neden kutlanıyor? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik...

27 Mart Dünya Tiyatro Günü en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İlk defa 1961'de UNESCO'ya bağlı Uluslararası Tiyatrolar Birliği'nin girişimi ile kutlanmaya başlanan bu özel gün vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedir? Nasıl ortaya çıktı? 27 Mart Dünya Tiyatro Günü neden kutlanıyor? Günün anlam ve önemine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

27 MART DÜNYA TİYATRO GÜNÜ NEDİR?

Dünya Tiyatro Günü, UNESCO'ya bağlı Uluslararası Tiyatrolar Birliği'nin girişimiyle ilk kez 1961'de kutlanmaya başlanmıştır. Dünya Tiyatro günü her sene 27 Mart'ta kutlanır.
Her sene 27 Mart'ta ITI merkezleri ve dünya çapında tiyatro grupları tarafından birçok ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenir.
1961'de Dünya Tiyatro Günü'nü kutlama fikri dönemin ITI başkanı Arvi Kivimaa tarafından ortaya atılmıştır.
Kivimaa'nın bu düşüncesini belirtmesinin ardından İskandinav ülkelerinden gelen desteğin de etkisiyle uygulanmaya başlandı.
1962 yılında ünlü Fransız yönetmen Jean Cocteau bu özel güne ilişkin bildirge yazmıştır.
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