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28. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

03.08.2021 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28. dönem POMEM mülakat sonuçları merak ediliyor. Binlerce adayın açıklanmasını beklediği sözlü mülakat ile ilgili sınav giriş belgeleri erişime açılmıştı. Mülakat sonuçlarının duyurulacağı tarih de araştırılıyor. Peki 28. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Binlerce adayın açıklanmasını beklediği 28. dönem POMEM mülakat sonuçları merak ediliyor. Sınav giriş belgelerinin erişime açılması sonrası mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki 28. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

28. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava katılacak adaylar tarafından merak ediliyor.
Sözlü mülakata girecek adaylar için sınav giriş belgeleri erişime açılırken, mülakat sonuçları merak edilmeye başlandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek açıklamalar takip ediliyor.
POMEM 27. dönem mülakat sınav yerini öğrenmek isteyen adaylar pa.edu.tr internet sayfası üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşıyor. .
Mülakat sonuçlarının ilan tarihi merak ediliyor fakat henüz konuyla ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. İlan tarihi duyurulduğunda sayfamızda yer vereceğiz.
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Anahtar Kelimeler:
polis akademisi
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