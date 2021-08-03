28. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

Binlerce adayın açıklanmasını beklediği 28. dönem POMEM mülakat sonuçları merak ediliyor. Sınav giriş belgelerinin erişime açılması sonrası mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki 28. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

28. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava katılacak adaylar tarafından merak ediliyor.

Sözlü mülakata girecek adaylar için sınav giriş belgeleri erişime açılırken, mülakat sonuçları merak edilmeye başlandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek açıklamalar takip ediliyor.

POMEM 27. dönem mülakat sınav yerini öğrenmek isteyen adaylar pa.edu.tr internet sayfası üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşıyor. .