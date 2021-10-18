28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim tatil mi olacak?

29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet yönetimi ilan etti. Her yıl coşkuyla kutlanan ve gösteriler yapılan 29 Ekim'de resmi tatil yapılıyor. Öte yandan 28 Ekim'inde resmi tatile dahil olup olmadığı veya yarım gün tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...