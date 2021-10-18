28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim tatil mi olacak?

29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet yönetimi ilan etti. Her yıl coşkuyla kutlanan ve gösteriler yapılan 29 Ekim'de resmi tatil yapılıyor. Öte yandan 28 Ekim'inde resmi tatile dahil olup olmadığı veya yarım gün tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
Bu sene 28 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. 28 Ekim Perşembe günü yarım gün tatil olacak.
29 Ekim resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi ve yarım gün izin birleştirildiğinde, çalışanlar üç buçuk gün izin kullanacak.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim günü okullar yarım gün tatil olacak.
28 EKİM ÖZEL SEKTÖR İÇİN TATİL Mİ?
29 Ekim'de özel sektör tam gün, 28 Ekim'de ise yarım gün tatil yapacak.