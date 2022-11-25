28 Kasım-4 Aralık haftası burçları neler bekliyor? 28 Kasım-4 Aralık haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

28 Kasım-4 Aralık haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını yeniliklerle dolu bir hafta bekliyor.

Tutkularınızın, planlarınızın, umutlarınızın ve hayallerinizin peşinden gitmek için bir adrenalin dalgalanması hissetmeye hazırlanın. Rahat bölgenizde oturmak, aklınızdaki son şey olacak! Zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu ateşleyen bir şenlik havasına hazır olun!

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.