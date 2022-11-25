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28 Kasım-4 Aralık haftası burçları neler bekliyor? 28 Kasım-4 Aralık haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

25.11.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 28 Kasım-4 Aralık haftası neler bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için yeni ve harika bir maceraya atılma zamanı.

28 Kasım-4 Aralık haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını yeniliklerle dolu bir hafta bekliyor.

Tutkularınızın, planlarınızın, umutlarınızın ve hayallerinizin peşinden gitmek için bir adrenalin dalgalanması hissetmeye hazırlanın. Rahat bölgenizde oturmak, aklınızdaki son şey olacak! Zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu ateşleyen bir şenlik havasına hazır olun!

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Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

28 KASIM - 4 ARALIK HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ

KOÇ

Yeni ufukları kucaklamanın ve konfor alanınızın ötesine geçmenin zamanı geldi. Yeni ay hayatınıza büyük bir heyecan ve değişiklik getirebilir. Artık uzun mesafeli bir seyahat, eğitim hayatında bir üst seviyeye, yeni bir işe veya terfi alma zamanı geldi gibi görünüyor. Kanatlarını aç ve uç!

BOĞA

BOĞA

Ne kadar samimi olduğunu gösterme zamanı geldi! Sizin ve önemli bir kişinin nerede durduğuna bağlı olarak, daha yakına sokulmaya veya kendi yollarınıza gitmeye karar veriyor olabilirsiniz! Birbiriniz hakkında ne hissettiğinizi ve aranızda daha iyi bir denge kurup kuramayacağınızı öğrenin. Son olarak, varlıklarınızda, yatırımlarınızda veya mali durumunuzda bir patlama görebilirsiniz.

İKİZLER

İKİZLER

Bağlılık seçmek veya kendi yollarınıza gitmek artık masada olabilir. İlişkiler büyük bir önceliktir. Yeni ay, aşk veya iş dünyasındaki önemli ortaklıklarınıza ışık tutacak. Bazılarınız taşınmak, uzun vadeli planlar yapmak, nişanlanmak veya evlenmek gibi yakınlaşmaya karar verebilir. Yine de uyum içinde değilseniz, "kurtulduk" demenin ve bir sonraki maceranıza atılmanın zamanı geldi.

YENGEÇ

YENGEÇ

Programınız planlar, projeler, öncelikler ve sorumluluklarla patlayacak! Meşgul ve aktif olun! Yeni ay, üretkenlik sektörünüze enerji veriyor. İş ve yaşam dengenizi değerlendirmenize yardımcı olur. Yeni bir iş bulmak mı yoksa daha fazla müşteri mi edinmek istiyorsunuz? Enerji sizi bunu yapmaya itebilir. Son olarak, fiziksel sağlığınızı, diyetinizi ve fitness rejiminizi gerçekten değerlendirmek için bir dakikanız olacak, o yüzden bir deneyin.

ASLAN

ASLAN

Yaşam ateşinin seni tutuşturmasına izin ver! Tutkuyu, zevki, romantizmi, seksi ve eğlenceyi kucaklamaya hazır olun! Bu, bekarların taliplerini sıraya koyması için yılın en önemli günleri. Çiftler bu kıvılcımı birlikte rutinlerine daha fazla lezzet katmak için kullanabilirler. Yeni keşfedilen ilham için hazırlanın. Bir çocuk sahibi olmak istiyorsanız veya zaten bir ebeveynseniz, bu şimdi büyük bir odak noktası olabilir.

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