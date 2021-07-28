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28 Temmuz 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka sayısı belli oldu mu?

28.07.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vaka sayısı, koronavirüs pandemisinin başından beri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı gibi bilgiler her gün Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde tablo içerisinde paylaşılıyor. Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosuyla, vaka sayısının 19 bin 761 olduğu öğrenilmişti.

Vaka sayıları son birkaç gündür yükselmeye devam ediyor. 26 Temmuz'da 16 bin 809 olan vaka sayıları geçtiğimiz gün 19 bin 761'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları aşı olmak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek konusunda uyarıyor. İşte ayrıntılar...

28 Temmuz koronavirüs tablosu

16 Temmuz'da başlayan, 26 Temmuz'da sona eren Kurban Bayramı tatili sürecinde vaka sayıları hızla yükseldi.
Geçtiğimiz gün yayınlanan koronavirüs tablosuyla, yapılan toplam test sayısının 246 bin 648, vaka sayısının 19 bin 761 olduğu öğrenilmişti. Öte yandan vefat sayısı 51, iyileşen sayısı ise 7 bin 108 olarak açıklanmıştı.
Bakan Koca, vatandaşları koronavirüse karşı önlem almaya ve aşı olmaya davet etti.
Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 69 milyon 723 bin 231 olarak açıklandı. 1.doz uygulanan kişi sayısı 40 milyon 177 bin 854, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 25 milyon 129 bin 739 oldu.
28 Temmuz koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Tablo yayınlandığında güncel vaka sayıları haberimizde yer alacak.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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