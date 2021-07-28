28 Temmuz 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka sayısı belli oldu mu?

Vaka sayıları son birkaç gündür yükselmeye devam ediyor. 26 Temmuz'da 16 bin 809 olan vaka sayıları geçtiğimiz gün 19 bin 761'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları aşı olmak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek konusunda uyarıyor. İşte ayrıntılar...

28 Temmuz koronavirüs tablosu

16 Temmuz'da başlayan, 26 Temmuz'da sona eren Kurban Bayramı tatili sürecinde vaka sayıları hızla yükseldi.

Geçtiğimiz gün yayınlanan koronavirüs tablosuyla, yapılan toplam test sayısının 246 bin 648, vaka sayısının 19 bin 761 olduğu öğrenilmişti. Öte yandan vefat sayısı 51, iyileşen sayısı ise 7 bin 108 olarak açıklanmıştı.

Bakan Koca, vatandaşları koronavirüse karşı önlem almaya ve aşı olmaya davet etti.

Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 69 milyon 723 bin 231 olarak açıklandı. 1.doz uygulanan kişi sayısı 40 milyon 177 bin 854, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 25 milyon 129 bin 739 oldu.