28 Temmuz 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Şans oyunları arasında en çok takip edilenlerden birisi de Şans Topu çekilişi. Çekiliş her hafta çarşamba ve pazar gerçekleştiriliyor. Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Ardından, sonuçlar Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...