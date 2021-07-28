28 Temmuz 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Şans oyunları arasında en çok takip edilenlerden birisi de Şans Topu çekilişi. Çekiliş her hafta çarşamba ve pazar gerçekleştiriliyor. Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Ardından, sonuçlar Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
28 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları
Çarşamba ve pazar gerçekleşen Şans Topu çekilişinin sonuçları 20.00'da belli oluyor.
Çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında, Milli Piyango TV üzerinden gerçekleşiyor.
20.00'da başlayan çekilişin sonuçları kısa süre içinde belli oluyor ve Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor.
28 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Şans Topu çekiliş sonuçlarını "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden öğrenebilirsiniz.