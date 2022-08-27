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29 Ağustos-4 Eylül haftası burçları neler bekliyor? 29 Ağustos haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

27.08.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 29 Ağustos-4 Eylül haftası neler bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta hareketli bir hafta bekliyor.

29 Ağustos-4 Eylül haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını zor bir hafta bekliyor olabilir. 29 Ağustos-4 Eylül haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

29 AĞUSTOS-4 EYLÜL HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ

KOÇ
İster bir bekarlığa veda hafta sonu, ister kaçamak bir yolculuğa ya da yaz sonunu kutlamak için bir topluluk etkinliği planlıyor olun, bu hafta çok meşgulsünüz. E-postalara çok dalmış durumdasınız. Gitmeniz gereken etkinliklerin sayısını unutmuş olabilirsiniz. Kendinizi tükenmiş hissediyorsanız, planların devam etmesini sağlayan şeyin sizin coşkunuz olduğunu unutmayın, bu yüzden ihtiyacınız olursa ara verin. Bu haftadan sonra, ayrıntılar konusunda yardımcı olacak daha fazla kişi bulacaksınız.

BOĞA

BOĞA
Son birkaç haftadır üzerinde çalıştığınız bir ev geliştirme projesinde bazı aksaklıklar yaşanabilir. Karmaşaya kapılıp strese girmeyin. Bu bir rahatsızlık olsa da duraklama size alan için gerçekten ne istediğinizi yeniden değerlendirmeniz için zaman kazandıracak. Belki de iş bu kadar karmaşık olmak zorunda değildir. Bu aynı zamanda, evdeki iyileştirmeler başladığından beri göz ardı ettiğiniz gerçek işinize kendinizi verme şansı da verir.

İKİZLER

İKİZLER
Geçtiğimiz günlerde yeni tanıştığın birine karşı konulamaz bir ilgi duyuyor olabilirsin. Yarın sana evlenme teklif etseydi, muhtemelen evet derdin. Ama bu arada, o yüzüğü beklerken onun arkadaşlarıyla tanışmaya da hazırlanmalısın. Bu hafta, daha büyük bir sosyal çevreyle birlikte takılma fırsatı doğabilir. Hayatlarınızı daha fazla entegre etmek sinir bozucu ama tam olarak istediğiniz şey bu değil mi?

YENGEÇ

YENGEÇ
İyimser Jüpiter'in mayıs ayında Koç burcuna girmesinden bu yana güveniniz hızla artıyor. İş teklifleri, promosyonlar ve övgüler bol bol oldu. Ve tanınmak güzel olsa da, enerjinizi kanalize etmek için en iyi yerin neresi olduğunu merak ederek biraz bunalmış hissediyorsunuz. 2'sinde, bu büyük fırsatları günlük hayatınıza daha iyi entegre edebilmeniz için ayrıntıları çözme şansınız var. İşler büyüyor!

ASLAN

ASLAN
Bu haftayı kendine ayırmayı planlıyorsun. Özellikle de güzelliğiniz söz konusu olduğunda. Bir tuz banyosuna girecek, saçınızı derinlemesine şekillendirecek veya cilt bakımı rutininiz için fazladan zaman harcayacaksınız. Belki de sonunda arkadaşınızın önerdiği güzellik markasına geçmenin zamanı gelmiştir! Bu hafta, en yakın ilişkilerinizde bazı zor anları da beraberinde getirebilse de sürmesi gereken şeyin uzun bir oyun için orada olacağını unutmayın. Bu arada cildine iyi bak!
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Haftalık burç yorumları burçlar
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