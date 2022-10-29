29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 3 boyutlu mapping gösterileri izleyenleri büyüledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yazılı açıklamasına göre, İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı, Galata Kulesi, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası ve Cumhuriyet Müzesi duvarlarına yansıyan, son teknoloji tasarımların kullanıldığı 3 boyutlu görseller, bugün saat 20.23’te izleyicilerle buluştu.

"Cumhuriyetle Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz" temalı mapping gösterileri, "Çift başlı bir kartaldık kanat açtık tarihe. Kök saldık çınar olduk 3 kıta 7 iklime. Hilalimiz yıldızlandı al kanlara boyandı, bayrak oldu Cumhuriyete. Kenetlenip şahlandık devlet millet el ele. Bak eşiğindeyiz şimdi o büyük hayalin.

Deden, ceddin, baban neslin. Duysun dünya. En kahraman Türk milleti. Bak Türkiye Yüzyılı geliyor, daha çok parlıyor ayı yıldızı Türk'ün." sözleri ile başladı.