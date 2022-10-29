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  4. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 3 boyutlu mapping gösterileri izleyenleri büyüledi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 3 boyutlu mapping gösterileri izleyenleri büyüledi

29.10.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul ve Ankara'da tarihi mekanlarda, "Cumhuriyetle Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz" temasıyla 3 boyutlu mapping gösterileri ile LED videoların gösterimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yazılı açıklamasına göre, İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı, Galata Kulesi, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası ve Cumhuriyet Müzesi duvarlarına yansıyan, son teknoloji tasarımların kullanıldığı 3 boyutlu görseller, bugün saat 20.23’te izleyicilerle buluştu.

"KÖK SALDIK ÇINAR OLDUK 3 KITA 7 İKLİME"

"Cumhuriyetle Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz" temalı mapping gösterileri, "Çift başlı bir kartaldık kanat açtık tarihe. Kök saldık çınar olduk 3 kıta 7 iklime. Hilalimiz yıldızlandı al kanlara boyandı, bayrak oldu Cumhuriyete. Kenetlenip şahlandık devlet millet el ele. Bak eşiğindeyiz şimdi o büyük hayalin.
Deden, ceddin, baban neslin. Duysun dünya. En kahraman Türk milleti. Bak Türkiye Yüzyılı geliyor, daha çok parlıyor ayı yıldızı Türk'ün." sözleri ile başladı.
Gösteriler, Malazgirt'ten başlayan tarih yolculuğunda, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri." emri ile izleyenleri Milli Mücadele günlerine götürürken, bilimin ışığında gelişen, ileri teknolojiyle dönüşen Türkiye'nin hikayesi anlatıldı.
Gösterilerde, Cumhuriyetin kuruluşundan Türkiye Yüzyılı'na uzanan zaman yolculuğunda Türkiye’nin başarı hikayeleri, teknolojide, bilimde, altyapıda, sağlıkta, eğitimde ve savunmada hayata geçirdiği projeler vatandaşlara görsel şovlarla aktarıldı.
Türkiye Yüzyılı'na, Yesevi'nin, Yunus'un, Hacı Bektaş Veli'nin, Mevlana'nın öğretileriyle ışık tutan gösteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözü ile Türkiye Cumhuriyeti’nin mazluma uzattığı ele dikkati çekti.
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Cumhuriyet 29 ekim

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