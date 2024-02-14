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  4. 3 ay arayla acı üstüne acı! Ukraynalı kadın gözyaşlarına boğuldu "Kendi aralarında 'Ölmek istiyoruz, babamızı çok özledik' diye konuşuyorlardı"

3 ay arayla acı üstüne acı! Ukraynalı kadın gözyaşlarına boğuldu "Kendi aralarında 'Ölmek istiyoruz, babamızı çok özledik' diye konuşuyorlardı"

14.02.2024 15:31 | Son Güncelleme:
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Ankara'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada Zülbiye Güler (70) ile torunları Meryem Güler (14) ve Tayyar Güler (10) yaşamını yitirdi. İki kardeş ve babaanneleri, toprağa verildi, yaralı kurtulan Ukraynalı anne İrina Güler (36) cenazede gözyaşlarına boğuldu. İrina Güler'in, çocukları ile 2,5 ay önce pankreas kanserinden hayatını kaybeden eşi Cemil Güler'in mezarını ziyaretten dönüşte kazanın olduğu öğrenildi.

Ankara ile Bala ilçesi arasındaki yolda pazar günü Cihan Güler (41) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Y.A.'nın (48) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, araçtaki Ukraynalı anne İrina Güler, oğlu Tayyar Güler, sürücü Cihan Güler ve onun kızı Berra Güler (10) yaralandı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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EŞİ KANSERDEN ÖLEN UKRAYNALI İRİNA, 2 ÇOCUĞUNU KAZADA KAYBETTİ

İrina Güler'in diğer çocuğu Meryem Güler ile kayınvalidesi Zülbiye Güler ise hayatını kaybetti.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Tayyar Güler de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölen 2 kardeş ve babaannelerinin Bala Büyük Bayat Köyü Camisi'ndeki cenazesine, Bala Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran da katıldı.

Cenazede, kazadan yaralı kurtulan Ukraynalı anne İrina Güler, gözyaşlarına boğuldu.

MEZAR ZİYARETİNDEN DÖNÜŞTE KAZA

MEZAR ZİYARETİNDEN DÖNÜŞTE KAZA

Meryem ve Tayyar Güler'in cenazeleri, 2,5 ay önce pankreas kanserinden ölen babaları Cemil Güler'in mezarının yanında toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ukrayna
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