3 ay arayla acı üstüne acı! Ukraynalı kadın gözyaşlarına boğuldu "Kendi aralarında 'Ölmek istiyoruz, babamızı çok özledik' diye konuşuyorlardı"

Ankara ile Bala ilçesi arasındaki yolda pazar günü Cihan Güler (41) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Y.A.'nın (48) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, araçtaki Ukraynalı anne İrina Güler, oğlu Tayyar Güler, sürücü Cihan Güler ve onun kızı Berra Güler (10) yaralandı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

