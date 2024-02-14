3 ay arayla acı üstüne acı! Ukraynalı kadın gözyaşlarına boğuldu "Kendi aralarında 'Ölmek istiyoruz, babamızı çok özledik' diye konuşuyorlardı"

Ankara ile Bala ilçesi arasındaki yolda pazar günü Cihan Güler (41) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Y.A.'nın (48) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, araçtaki Ukraynalı anne İrina Güler, oğlu Tayyar Güler, sürücü Cihan Güler ve onun kızı Berra Güler (10) yaralandı.
İrina Güler'in diğer çocuğu Meryem Güler ile kayınvalidesi Zülbiye Güler ise hayatını kaybetti.
Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Tayyar Güler de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ölen 2 kardeş ve babaannelerinin Bala Büyük Bayat Köyü Camisi'ndeki cenazesine, Bala Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran da katıldı.
Cenazede, kazadan yaralı kurtulan Ukraynalı anne İrina Güler, gözyaşlarına boğuldu.
Meryem ve Tayyar Güler'in cenazeleri, 2,5 ay önce pankreas kanserinden ölen babaları Cemil Güler'in mezarının yanında toprağa verildi.