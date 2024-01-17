3 kadın birden soyunmaya başladı, herkes dondu kaldı! Film gibi olay... Polis her yerde onları arıyor

Zeytinburnu'ndaki hırsızlık olayı gündem oldu. 3 kadın hırsızın kaçmak için birden soyunmaya başlaması adeta herkesi şoke etti. Kadın hırsızlara kimse müdahale edemezken, o anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Mağaza sahibi, polise giderek hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu.

ETEĞİNİN İÇİNE SAKLADI

Olay, 15 Ocak günü saat 14.00 sıralarında, Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kimliği belirsiz 3 kadın, bir giyim mağazasına girerek ürünlere bakmaya başladı. Kadınlardan biri, kasanın yanında mağaza sahibine ait olduğu öğrenilen çantayı alıp eteğinin içine sakladı. Diğerleri ise reyonlardan gözüne kestirdikleri elbiseleri aldı.



