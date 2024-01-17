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  4. 3 kadın birden soyunmaya başladı, herkes dondu kaldı! Film gibi olay... Polis her yerde onları arıyor

3 kadın birden soyunmaya başladı, herkes dondu kaldı! Film gibi olay... Polis her yerde onları arıyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.01.2024 16:08 | Son Güncelleme:
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Zeytinburnu'nda girdikleri mağazada hırsızlık yapan 3 kadın, yakalanınca birden soyunmaya başladı. Mağaza çalışanı ne yapacağını şaşırırken, çevredeki esnaf da soyunan kadınlara müdahale edemedi. Bunun üzerine 3 kadın kaçarak izlerini kaybettirdi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Zeytinburnu'ndaki hırsızlık olayı gündem oldu. 3 kadın hırsızın kaçmak için birden soyunmaya başlaması adeta herkesi şoke etti. Kadın hırsızlara kimse müdahale edemezken, o anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Mağaza sahibi, polise giderek hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu.

ETEĞİNİN İÇİNE SAKLADI

Olay, 15 Ocak günü saat 14.00 sıralarında, Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kimliği belirsiz 3 kadın, bir giyim mağazasına girerek ürünlere bakmaya başladı. Kadınlardan biri, kasanın yanında mağaza sahibine ait olduğu öğrenilen çantayı alıp eteğinin içine sakladı. Diğerleri ise reyonlardan gözüne kestirdikleri elbiseleri aldı.

Keşfet

BİR ANDA SOYUNMAYA BAŞLADI

BİR ANDA SOYUNMAYA BAŞLADI

Durumu fark eden mağaza çalışanı, çantayı almak için müdahale etmek istediği sırada, kadınlardan biri soyunmaya başladı.

ESNAF DA ÇARESİZ KALDI

ESNAF DA ÇARESİZ KALDI

Çalışanın çaresiz kalması üzerine yardım etmek için gelen çevredeki esnaf da soyunan kadınlara müdahale edemedi.


Bunun üzerine 3 kadın, çaldıkları çanta ile birlikte mağazadan çıkarak uzaklaştı.

İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Mağaza sahibi Selahattin Aydın, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

O ANLAR KAMERADA

Kadınların mağazaya girip çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

"KADINLAR SOYUNUNCA MÜDAHALE EDEMEMİŞ"

"KADINLAR SOYUNUNCA MÜDAHALE EDEMEMİŞ"

Mağaza sahibi Selahattin Aydın, "Ben diğer dükkandaydım, elemanlar buradaydı. Daha sonra beni arayıp hırsızların geldiğini söyledi. Masanın arkasında çantam vardı. Çantanın içerisinde 3 bin dolar ve arabaların anahtarları vardı. Mücadele etmişler ama kadınlar soyununca esnaf arkadaşlar da müdahale edememiş. Bu sokaklarda her sene böyle olaylar oluyor. Zeytinburnu esnafı bu durumdan şikayetçi. Kimi suçlayacağımızı da bilmiyorum. Bayağı mağduruz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız kadın
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