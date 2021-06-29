3 metrelik köpekbalığı kıyıya vurdu, vatandaş gözlerine inanamadı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Muğla Datça Gereme Koyu’nda kıyıya yakın bir noktada denizde köpek balığı gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar ile bölgeye Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köpek balığının bulunduğu koya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Su Ürünleri Mühendisleri Servet Kutlu ve Fatih Aydoğan deniz kenarında bulunan köpek balığının su üzerinde hareketsiz olduğunu ve öldüğünü belirledi. Deniz salyaları canlıların sonu oluyor! Bu kez su samuru kıyıya vurdu

Dev köpek balığı kıyıya vurdu

Köpek balığının bulunduğu koya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Su Ürünleri Mühendisleri Servet Kutlu ve Fatih Aydoğan deniz kenarında bulunan köpek balığının su üzerinde hareketsiz olduğunu ve öldüğünü belirledi.

Çevredekilerin yardımı ile sahile çekilen köpekbalığının Bozcamgöz türünde olduğu ve tahminen hamile olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından ölü köpekbalığı belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

VATANDAŞLAR YARDIM ETMEK İSTEDİ Kıyıya vuran köpek balığına yardım etmek istediklerini belirten Nevin Akyoneri, hemen sahil güvenlik ekiplerine haber verdiklerini ve yetkililerin bölgeye geldiğini ifade ederek, “Biz geldiğimizde yaşıyor gibiydi, memeleri var galiba hamile ya da yeni doğum yaptı bilmiyorum” dedi.