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  4. 3 metrelik köpekbalığı kıyıya vurdu, vatandaş gözlerine inanamadı

3 metrelik köpekbalığı kıyıya vurdu, vatandaş gözlerine inanamadı

29.06.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Datça ilçesinde kıyıya vuran, 3 metre boyundaki dev köpekbalığını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. 200 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen köpek balığının altı solungaçlı olduğu gözlenirken, bir görgü tanığı, ''Hamile ya da yeni doğum yapmış olabilir'' şeklinde konuştu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Muğla Datça Gereme Koyu’nda kıyıya yakın bir noktada denizde köpek balığı gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar ile bölgeye Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köpek balığının bulunduğu koya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Su Ürünleri Mühendisleri Servet Kutlu ve Fatih Aydoğan deniz kenarında bulunan köpek balığının su üzerinde hareketsiz olduğunu ve öldüğünü belirledi.

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Dev köpek balığı kıyıya vurdu

Köpek balığının bulunduğu koya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Su Ürünleri Mühendisleri Servet Kutlu ve Fatih Aydoğan deniz kenarında bulunan köpek balığının su üzerinde hareketsiz olduğunu ve öldüğünü belirledi.
Çevredekilerin yardımı ile sahile çekilen köpekbalığının Bozcamgöz türünde olduğu ve tahminen hamile olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından ölü köpekbalığı belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

VATANDAŞLAR YARDIM ETMEK İSTEDİ

VATANDAŞLAR YARDIM ETMEK İSTEDİ
Kıyıya vuran köpek balığına yardım etmek istediklerini belirten Nevin Akyoneri, hemen sahil güvenlik ekiplerine haber verdiklerini ve yetkililerin bölgeye geldiğini ifade ederek, “Biz geldiğimizde yaşıyor gibiydi, memeleri var galiba hamile ya da yeni doğum yaptı bilmiyorum” dedi.

ÜÇ METRE BOYUNDA, 200 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

ÜÇ METRE BOYUNDA, 200 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA
Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Su Ürünleri Mühendisi Servet Kutlu, “Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye geldik. Geldiğimizde kıyıya vurmuş hareketsiz bir şekildeydi. Bozcamgöz türünde derinlerde yaşayan altı solungaçlı bir köpekbalığı olduğunu belirledik. Yaklaşık 3 metre boyunda 200 kilogram bir ağırlığı olduğunu tahmin ediyoruz. Karnındaki şişlikten büyük ihtimalle yavru bırakma veya besleme amaçlı kıyıya yaklaşmış olabilir. Üzerinde herhangi bir darp izi ve av aracından kaynaklı bir yara izi görülmedi” diye konuştu.
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Muğla
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