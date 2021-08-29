30 Ağustos 2021 Pazartesi noterler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler çalışıyor mu?

Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı. Ülke genelinde coşku ile kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birçok kurum izin yapacak, çalışmayacak. Haftanın ilk iş günü olan pazartesi gününde banka ve kargolar kapalı olacak. Noterlerin ise çalışıp çalışmayacağı merak konusu. İşte ayrıntılar...