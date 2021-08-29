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30 Ağustos 2021 Pazartesi noterler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler çalışıyor mu?

29.08.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterlerin açık olup olmayacağı, noterde işi olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Resmi ve ulusal bayramımız olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, haftanın ilk iş günü olan pazartesi gününe denk geliyor. Bu günde bankalar ve kargolar çalışmıyor. İşte merak edilenler...

Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı. Ülke genelinde coşku ile kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birçok kurum izin yapacak, çalışmayacak. Haftanın ilk iş günü olan pazartesi gününde banka ve kargolar kapalı olacak. Noterlerin ise çalışıp çalışmayacağı merak konusu. İşte ayrıntılar...

30 AĞUSTOS'TA NOTERLER AÇIK OLACAK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı ulusal ve resmi bir bayramdır. Haftanın ilk iş günü olan pazartesi günü 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk geliyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler kapalı olacak. Noterde işi olan vatandaşlar salı gününü beklemek zorunda kalacak.
Aynı zamanda PTT'ler, bankalar, kargolar da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kapalı olacak.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ
Noterler 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor. Öğle arası olan 12.00-13.00 saatlerinde ise noterler kapalı oluyor.
Bazı noterlerin öğle arası 12.30-13.30 saatleri arasında uygulanıyor.
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30 Ağustos Zafer Bayramı

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