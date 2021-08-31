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  4. 30 Ağustos Milli Piyango Özel Çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 30 Ağustos 2021 Pazartesi Milli Piyango Özel Çekilişi sonuçları...

30 Ağustos Milli Piyango Özel Çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 30 Ağustos 2021 Pazartesi Milli Piyango Özel Çekilişi sonuçları...

31.08.2021 02:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango özel çekilişi her ayın belli gün ve tarihlerinde gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Geçtiğimiz 9 Ağustos günü gerçekleşen çekiliş sonrası şans oyunu severler 30 Ağustos Pazartesi gerçekleşen çekilişin sonuçlarını merak ediyor. Peki 30 Ağustos Milli Piyango Özel Çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 30 Ağustos 2021 Pazartesi Milli Piyango Özel Çekilişi sonuçları...

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen özel çekilişler her ayın belli gün ve tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Daha önceki son çekiliş 9 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmişti. Şans oyunu severler 30 Ağustos bugün gerçekleşen yeni çekilişin sonuçlarını araştırmaya koyuldu. Peki 30 Ağustos Milli Piyango Özel Çekilişi açıklandı mı?

30 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO ÖZEL ÇEKİLİŞİ BELLİ OLDU MU?

30 Ağustos 2021 tarihli Milli Piyango Özel Çekilişi bugün gerçekleşiyor.
Daha önce 9 Ağustos tarihinde yapılan özel çekilişte 4000000 TL kazanan numara 552444, 100000TL kazanan numara ise 194969 olmuştu.
Bugün 15:30 ve 17:30 arasında gerçekleşen 30 Ağustos tarihli çekilişin sonuçları ise belli oldu.
Çekiliş sonrası yayınlanan çekiliş sonuçlarına bu link üzerinden erişebilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Daha önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğiniz Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara bulunmaktadır. Tam, yarım ya da çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığınız biletin türüne göre ikramiye elde edebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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