30 Ağustos'ta borsa açık olacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda BİST'te işlem yapılacak mı?

Haftanın ilk iş gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noter, PTT, banka gibi birçok kurum hizmet vermeyecek. 30 Ağustos 2021 Pazartesi gününde Borsa İstanbul'da işlem yapılıp yapılamayacağı yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilenler...
30 AĞUSTOS'TA BİST AÇIK MI?
30 Ağustos 2021 Pazartesi gününde banka, noter, PTT ve birçok kurum kapalı olacak.
Resmi ve ulusal bayram olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Borsa İstanbul kapalı olacak ve işlem yapılmayacak.
BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ
Borsa İstanbul'da hafta içi her gün alım satım işlemleri yapılabiliyor.
Saat 09.40 ile 09.55 arasında emir toplama işlemleri gerçekleşiyor. 09.55 itibarıyla fiyat belirleme ve işlemler gerçekleşiyor.
Saat 10.00 ile 18.00 arasında alım satım işlemleri gerçekleşiyor.