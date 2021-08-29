30 Ağustos'ta borsa açık olacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda BİST'te işlem yapılacak mı?

Haftanın ilk iş gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noter, PTT, banka gibi birçok kurum hizmet vermeyecek. 30 Ağustos 2021 Pazartesi gününde Borsa İstanbul'da işlem yapılıp yapılamayacağı yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilenler...