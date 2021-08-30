30 Ağustos'ta havale, EFT ve FAST yapılıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı ve EFT yapılır mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı, bu sene haftanın ilk günü olan Pazartesi’ye denk geliyor. Haftanın ilk günü olan Türk milletinin önemli zaferinin yıldönümünde pek çok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olurken, EFT yapmak isteyen vatandaşlar bankaların durumunu araştırıyor. Peki 30 Ağustos'ta havale, EFT ve FAST yapılıyor mu?

30 AĞUSTOS'TA HAVALE, EFT VE FAST YAPILIYOR MU?

Resmi tatil ilan edilmiş olan 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde bankacılık işlemlerinin yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu.

Bilindiği üzere resmi tatil ilan edilen milli ve dini bayramlarda, EFT ve benzeri pek çok farklı bankacılık işlemi gecikmeli olarak tatil bitiminde gerçekleşmekte.

BİRÇOK KURUM HİZMET VERMEYECEK Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanında özel sektörde işyerleri 30 Ağustos 2021 tarihinde hizmet vermeyecek.

Aynı şekilde bankalar da resmi tatillerde kapalı bulunan kurumlar arasında yer alacak.