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30 Ağustos'ta havale, EFT ve FAST yapılıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı ve EFT yapılır mı?

30.08.2021 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos'ta havale, EFT ve FAST gibi bankacılık işlemlerinin yapılıp yapılamayacağı merak ediliyor. Zafer Bayramı, bu sene haftanın ilk günü olan Pazartesi’ye denk gelmekte. Bu nedenle resmi tatil sebebiyle pek çok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak. Peki 30 Ağustos'ta havale, EFT ve FAST yapılıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı ve EFT yapılır mı? İşte merak edilenler...

30 Ağustos Zafer Bayramı, bu sene haftanın ilk günü olan Pazartesi’ye denk geliyor. Haftanın ilk günü olan Türk milletinin önemli zaferinin yıldönümünde pek çok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olurken, EFT yapmak isteyen vatandaşlar bankaların durumunu araştırıyor. Peki 30 Ağustos'ta havale, EFT ve FAST yapılıyor mu?

30 AĞUSTOS'TA HAVALE, EFT VE FAST YAPILIYOR MU?

Resmi tatil ilan edilmiş olan 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde bankacılık işlemlerinin yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu.
Bilindiği üzere resmi tatil ilan edilen milli ve dini bayramlarda, EFT ve benzeri pek çok farklı bankacılık işlemi gecikmeli olarak tatil bitiminde gerçekleşmekte.

BİRÇOK KURUM HİZMET VERMEYECEK

BİRÇOK KURUM HİZMET VERMEYECEK
Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanında özel sektörde işyerleri 30 Ağustos 2021 tarihinde hizmet vermeyecek.
Aynı şekilde bankalar da resmi tatillerde kapalı bulunan kurumlar arasında yer alacak.

EFT'LER SALI GÜNÜ YAPILABİLECEK

EFT'LER SALI GÜNÜ YAPILABİLECEK
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar çalışmayacak. Bu sebeple EFT işlemleri de gün içerisinde gerçekleştirilemeyecek. Ancak işlem yapmak isteyen vatandaşlar 31 Ağustos Salı günü işlemlerini gerçekleştirebilecek. ATM'ler üzerinden para çekme, yatırma gibi pek çok işlem ise yapılabilecek. Ayrıca FAST sistemi ile belirlenen sınırlar dahilinde para gönderimi de yapılabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı

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