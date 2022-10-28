31 Ekim-6 Kasım haftası burçları neler bekliyor? 31 Ekim haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

31 Ekim-6 Kasım haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta heyecan verici günler bekliyor. Her duygunun üst tondan yaşanacağı bu hafta her gün her burca ayrı sürprizler hazırlıyor. Yaklaşık iki yılda bir gerçekleşen Mars istasyonları geri gittiğinde, duraklama ve yeniden strateji oluşturma fırsatımız oluyor. 31 Ekim-6 Kasım haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

31 EKİM - 6 KASIM HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU Mars istasyonları iletişim sektörünüzde geri hareket yapıyor ve sizi konuşmayı yavaşlatmaya ve duraklatmaya zorluyor. Aylardır, sizi tamamen tükenmişliğe ve memnuniyetsizliğe sürükleyen kaotik bir programa bağlısınız. Mars geri giderken önümüzdeki birkaç ay (12 Ocak'a kadar) aslında zaman ayırmaya değer olanı bulmak için bir fırsat sunuyor. Yaratıcılığınızı ne tetikler? Günlerinizi nasıl doldurmak istersiniz?

BOĞA BURCU Mars istasyonları para sektörünüzde retro hareket yapacak ve yazdan beri inşa edilen finansal stresi (özellikle eşiniz veya iş ortağınız ile) zirveye taşıyacak. Mars önümüzdeki birkaç ay boyunca (12 Ocak'a kadar) gökyüzünde geriye doğru hareket ederken, kaynaklarınızı duraklatmak ve değerlendirmek için nadir bir fırsatınız var. Yükselmek için uğraşmak yerine bir süreliğine vites küçültmeniz daha iyi olabilir.

İKİZLER BURCU Aksiyon gezegeni Mars istasyonları 30'unda, burcunuzda geri hareket edecek ve Ağustos sonundan bu yana hissettiğiniz ısıyı (gerçek veya mecazi olarak) zirveye çıkaracak. İster sağlık sorunları, kişilerarası çatışmalar veya işyerinde performans gösterme baskısı ile uğraşıyor olun, her zamanki başa çıkma mekanizmalarınızın çalışmadığını fark ettiğinizde bu hafta hayal kırıklıkları artıyor. Sorunla bir kez ve herkes için yüzleşmenin zamanı geldi. Önümüzdeki birkaç ay boyunca, bu sorunu kontrol altına almak için daha fazla zaman ayrılmalıdır.

YENGEÇ BURCU 30'unda, bilinçsiz sektörünüzde geri giden Mars istasyonları, sizi duraklamaya ve zihinsel sağlığınızı düzeltmeye zorluyor. Ağustos ayının sonundan bu yana artan stres ve kaygı artık sürdürülebilir değil ve şimdi yardım aramanın ve kontrol altına almanın zamanı geldi. İster basit, olumlu alışkanlıklara geri dönmek (günlük yürüyüşler, bol su veya yudumlamak ve bakmak gibi) veya gelecek yılın başlarında terapiye geri dönmek olsun, odak noktanız sakinleşmek olmalıdır.