31 Mart öncesi merak edilen detaylar ortaya çıktı! Bakanlar ve vekiller için bu tarihe dikkat

EN FAZLA ADAYIN OLDUĞU İLLER

YSK'nin seçim takvimi kapsamında siyasi partiler ve bağımsız adaylar, adaylık başvurularını 20 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar ilgili il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti. İnceleme sonucu il ve ilçe seçim kurullarınca kesin aday listeleri 3 Mart Pazar günü açıklandı.