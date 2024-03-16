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  4. 31 Mart öncesi merak edilen detaylar ortaya çıktı! Bakanlar ve vekiller için bu tarihe dikkat

31 Mart öncesi merak edilen detaylar ortaya çıktı! Bakanlar ve vekiller için bu tarihe dikkat

16.03.2024 11:57
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Türkiye nefesini tuttu 31 Mart yerel seçimlerini bekliyor. YSK'nın aylar öncesinden duyurduğu süreç işlemeye devam ediyor. Seçimle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkıyor. En çok adayın olduğu 3 şehir dikkat çekerken 21 Mart'ta da seçim yasakları devreye girecek. Bu tarihten itibaren bakan ve vekiller propagan için makam araçlarını kullanayacak.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 15 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi uyarınca seçime ilişkin süreç işliyor.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

34 siyasi partinin katılacağı seçimde partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

"AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20,

Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34."

EN FAZLA ADAYIN OLDUĞU İLLER

EN FAZLA ADAYIN OLDUĞU İLLER

YSK'nin seçim takvimi kapsamında siyasi partiler ve bağımsız adaylar, adaylık başvurularını 20 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar ilgili il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti. İnceleme sonucu il ve ilçe seçim kurullarınca kesin aday listeleri 3 Mart Pazar günü açıklandı.

49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarışacağı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Bakan Milletvekili
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