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  4. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu! YSK’dan beklenen açıklama geldi! İşte oy kullanma rehberi ve pusulalar…

31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu! YSK’dan beklenen açıklama geldi! İşte oy kullanma rehberi ve pusulalar…

22.03.2024 08:00
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31 Mart seçimlerine 10 günden az bir süre kala adaylar kıyasıya yarışına devam ederken YSK oy kullanma rehberini yayınladı. Seçmenler, nerede oy kullanacağını seçmen bilgi kağıdından veya internetten öğrenebilecek. Oy verme günü, seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. İşte oy kullanma ilgili tüm detaylar…

Yerel seçime 10 gün kala YSK oy pusulalarını tanıttı. 34 siyasi partinin yarışacağı seçimlerde İstanbullu seçmenin işi zor olacak. Çünkü tam 97 santimlik pusulayı zarfa sığdırmak pek de kolay değil. Seçmenler, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını 5 adımda kullanabilecek.

31 MART YEREL SEÇİMİ İÇİN 5 ADIMDA OY KULLANMA REHBERİ

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek.   Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu. Buna göre, seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.  

Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 5 adım şöyle:

1- Nerede oy kullanılacağı seçmen bilgi kağıdından veya internetten öğrenilebilecek:  

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya "444 9 975" numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.  

Oy verme günü, seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Oy verme saati bittikten sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
YSK Yerel seçim oy pusulası
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