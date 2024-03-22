31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu! YSK’dan beklenen açıklama geldi! İşte oy kullanma rehberi ve pusulalar…

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu. Buna göre, seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.



Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 5 adım şöyle: