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3600 ek gösterge ne demek? 3600 ek gösterge ne zaman çıkıyor?

14.09.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gönsterge memurların ve memur emeklilerinin aldığı maaşta büyük rol oynuyor. 3600 ek göstergeye ilişkin gelişmeler, ilgililer tarafından sıklıkla takip ediliyor. 3600 ek gösterge hükümet ve memur sendikalarının bir araya geldiği toplu sözleşme görüşmelerinde ele alındı. İşre merak edilenler...

657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, din görevlileri, polis, hemşireler ve pek çok meslek grubu ek göstergeden faydalanabiliyor. Memur sendikaları ve hükümet arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde 3600 ek göstergeye ilişkin açıklama yapıldı. İşte merak edilenler...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları yükselecek.
Memur sendikaları ile hükümet, toplu sözleşme görüşmelerinde karara vardı. Konuya ilişkin alınan kararlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından paylaşıldı.
3600 ek göstergeye ilişkin açıklama yapan Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı: "Bu sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge çalışması tamamlanacaktır. O kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM inisiyatifindedir."

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLERİ KAPSAR?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLERİ KAPSAR?
3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur. Ek gösterge yüksek olursa emekli maaşı ve emekli ikramiyeleri de yüksek oluyor.
Ek göstergesi 3600 olan bir devlet memuru ile 2500 olan bir devlet memurunun alacağı zam oranı ve maaş miktarı farklıdır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan polis, din görevlileri, öğretmen, hemşireler gibi birçok meslek grubu bu nedenden ötürü ek göstergelerinin artmasını talep eder.
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Anahtar Kelimeler:
Memur

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