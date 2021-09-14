3600 ek gösterge ne demek? 3600 ek gösterge ne zaman çıkıyor?

657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, din görevlileri, polis, hemşireler ve pek çok meslek grubu ek göstergeden faydalanabiliyor. Memur sendikaları ve hükümet arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde 3600 ek göstergeye ilişkin açıklama yapıldı. İşte merak edilenler...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları yükselecek.

Memur sendikaları ile hükümet, toplu sözleşme görüşmelerinde karara vardı. Konuya ilişkin alınan kararlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından paylaşıldı.

3600 ek göstergeye ilişkin açıklama yapan Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı: "Bu sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge çalışması tamamlanacaktır. O kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM inisiyatifindedir."

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLERİ KAPSAR? 3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur. Ek gösterge yüksek olursa emekli maaşı ve emekli ikramiyeleri de yüksek oluyor.