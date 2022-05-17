3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK 2022? Memur maaşı ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? Bakan Bilgin açıkladı!

3600 ek gösterge ile ilgili merakla beklenen son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Vatandaşlar bu açıklama sonrası internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur maaşı ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? Bakan Bilgin'in yaptığı açıklamanın ayrıntıları ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge konusunda yaptığı son açıklamada "Emeklilerin durumu ve kamu çalışanlarının durumu ile ilgili açıklamayı haziran sonunda yapacağız. 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı da bu ay sonu yapacağız." ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE 3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK? 3600 ek göstergenin görüşüleceği 3. toplantının tarihi henüz belli olmadı. Üçüncü yani son toplantının bu ayın sonunda yapılması öngörülüyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN TBMM'YE GELECEK? 3600 ek gösterge çalışması yapılan son toplantının ardından Mayıs ayında TBMM'ye gelecek. Son toplantının tarihi ertelendi. Bu toplantı sonucunda ortaya çıkacak taslak metin TBMM gündemine gelerek yasalaşacak.

Ek gösterge artışları ile memurların hem emekli maaşları hem de emekli ikramiyeleri artacak. Maaşlarda 1300 TL'yi geçen artışlar söz konusu olurken emekli ikramiyelerinde artış 40 bin liranın üzerine çıkacak.