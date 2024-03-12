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  4. 4 yıldır taciz, tecavüz tehditleri, saplantılı telefonlar... Üniversiteli Hazal'ın iddiaları sosyal medyayı sallamıştı! Polis arabasından paylaşım geldi

4 yıldır taciz, tecavüz tehditleri, saplantılı telefonlar... Üniversiteli Hazal'ın iddiaları sosyal medyayı sallamıştı! Polis arabasından paylaşım geldi

12.03.2024 11:01
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Sosyal medya 21 yaşındaki Adana'da üniversite öğrencisi Hazal Özçimenoğlu'nun 'saplantılı aşık' iddiasıyla adeta yıkılıyor. Genç kızın "4 yıldır beni ölüm ve tecavüzle tehdit ediyor" dediği Halil İbrahim Ç.'den akılalmaz bir 'gözaltı' fotoğrafı geldi. O genç ayrıca Çimenoğlu'nun iddialarına karşılık kamera kaydı paylaşarak kendini savundu.

Hazal Özçimenoğlu'nun kendisine hayatı zindan ettiğini öne sürerek korkunç iddialarla gündeme getirdiği Halil İbrahim Ç. tüm iddiaları reddedip genç kızla ilişkilerinin bittiğini söyledi. Gözaltına alındıktan sonra Halil İbrahim Ç. polis arabasından gülerek fotoğraf paylaştığı ve o paylaşımdaki notuyla dikkat çekti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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TECAVÜZ VE ÖLÜM TEHDİTLERİ! "HAYALİNDE EVLİYMİŞİZ"

4 yıl boyunca tacize uğradığını öne süren Hazal Özçimenoğlu şöyle konuşmuştu: "Sana tecavüz ederim, seni öldürürüm tehditleriyle yaşamak istemiyorum. 4 yıl boyunca, belirli aralıklarla canı ne zaman isterse bizi taciz etti.

Onun hayal dünyasında ben onunla evliymişim, 3 çocuğumuz varmış. Acaba bugün görecek miyim, görsem yanıma gelir mi, bana bir şey yapar mı korkusuyla yaşıyorum.

"HAYAL DÜNYAMIZDAKİ ÇOCUKLARI ANNESİZ BIRAKAMAZSIN"

"HAYAL DÜNYAMIZDAKİ ÇOCUKLARI ANNESİZ BIRAKAMAZSIN"

Ben onu nasıl istemezmişim, ben onunla nasıl konuşmazmışım. Benimle konuşacaksın, görüşeceksin, hayal dünyamızdaki çocukları yalnız bırakamazsın, annesiz bırakamazsın...

Ben numaralarımı değiştiriyorum. Arkadaşlarıma ulaşmaya çalışıyor, arkadaşlarımı tehdit ediyor.

Bu kişiyi 4 yıldır birçok kez şikayet ettim. Bunlar da biriken tebligatlar.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Adana taciz
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