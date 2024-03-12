4 yıldır taciz, tecavüz tehditleri, saplantılı telefonlar... Üniversiteli Hazal'ın iddiaları sosyal medyayı sallamıştı! Polis arabasından paylaşım geldi

Hazal Özçimenoğlu'nun kendisine hayatı zindan ettiğini öne sürerek korkunç iddialarla gündeme getirdiği Halil İbrahim Ç. tüm iddiaları reddedip genç kızla ilişkilerinin bittiğini söyledi. Gözaltına alındıktan sonra Halil İbrahim Ç. polis arabasından gülerek fotoğraf paylaştığı ve o paylaşımdaki notuyla dikkat çekti.
4 yıl boyunca tacize uğradığını öne süren Hazal Özçimenoğlu şöyle konuşmuştu: "Sana tecavüz ederim, seni öldürürüm tehditleriyle yaşamak istemiyorum. 4 yıl boyunca, belirli aralıklarla canı ne zaman isterse bizi taciz etti.
Onun hayal dünyasında ben onunla evliymişim, 3 çocuğumuz varmış. Acaba bugün görecek miyim, görsem yanıma gelir mi, bana bir şey yapar mı korkusuyla yaşıyorum.
Ben onu nasıl istemezmişim, ben onunla nasıl konuşmazmışım. Benimle konuşacaksın, görüşeceksin, hayal dünyamızdaki çocukları yalnız bırakamazsın, annesiz bırakamazsın...
Ben numaralarımı değiştiriyorum. Arkadaşlarıma ulaşmaya çalışıyor, arkadaşlarımı tehdit ediyor.
Bu kişiyi 4 yıldır birçok kez şikayet ettim. Bunlar da biriken tebligatlar.