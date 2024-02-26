40 yaşındaki fitness fenomeni mükemmel fiziğinin sırrı açıkladı! Bir günde yediği yumurta sayısını duyan kulaklarına inanamadı

Ancak ilginç itirafa rağmen Gracyanne, yumurtanın sarısından çok beyazını yediğini söyleyerek şunları ekledi: "Doğru ama sadece yumurtanın beyazını yiyorum, az miktarda yumurta sarısı yiyorum. Beyaz omlet, yumurta akı pişmiş, yeni pişmiş. Sonra istediğim zaman yumurtanın beyazını yiyorum. Normal omlet yapıyorum, damak tadım o kadar alıştı ki, hiç özlemiyorum ve gerçekten çok beğeniyorum."