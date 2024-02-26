40 yaşındaki fitness fenomeni mükemmel fiziğinin sırrı açıkladı! Bir günde yediği yumurta sayısını duyan kulaklarına inanamadı

Bazı insanlar formda kalmak için aşırı çabalara başvururlar. Diyetlerden yoğun egzersizlere kadar insanlar ellerinden gelenin en iyisini yapmak için her türlü yolu dener. Ancak bir kadın, tonlu fiziğini korumak için yumurtalara güveniyor.
Daily Star'da yer alan habere göre, 40 yaşındaki Gracyanne Barbosa'nın Instagram'da 10,8 milyon takipçisi var ve her gün 40 yumurta yediğini iddia ediyor. Fitness fenomeni ve vücut geliştirme uzmanı, her ay 1.200 yumurtayı yemenin onun zayıf görünmesini sağladığını söylüyor.
Yerel medya, yakın zamanda popüler PodDelas podcast'inde yer aldığı sırada ondan alıntılar yaptı. Onlara şunları söyledi: "Günde 40 yumurta yediğimi söyledim, birisi hesaplamayı yaptı ve bana toplamı verdi. Ben de 'Vay canına, bu çok fazla!' dedim."
Ancak ilginç itirafa rağmen Gracyanne, yumurtanın sarısından çok beyazını yediğini söyleyerek şunları ekledi: "Doğru ama sadece yumurtanın beyazını yiyorum, az miktarda yumurta sarısı yiyorum. Beyaz omlet, yumurta akı pişmiş, yeni pişmiş. Sonra istediğim zaman yumurtanın beyazını yiyorum. Normal omlet yapıyorum, damak tadım o kadar alıştı ki, hiç özlemiyorum ve gerçekten çok beğeniyorum."
Brezilyalı bomba, seyahat ederken yerel mutfağı denemeyi sevdiğini ancak hemen yumurtalarına geri döndüğünü açıkladı. Vücudunun bunları iyi sindirdiğini söyleyen Gracyanne, şöyle devam etti: "Başka şeylerden sıkıldım, çok ton balığı yediğim bir dönem geçirdim ki bu da pratikti. Tilapia yani tavuk dönemim oldu.
"Diğer şeylerden bıktım ama yumurtadan hiç bıkmadım çünkü yumurta çok pratik ve sindirim açısından en azından vücutta çok hızlı, sakin, şişkinlik yapmıyorum, gazdan dolayı kendimi kötü hissetmiyorum." Hatta evinde tavuk çiftliği kurmayı düşündüğünü ancak köpekleri yüzünden bu fikirden vazgeçtiğini söyledi.