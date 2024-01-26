40 yıllık uzman uyardı: Sabah kalkar kalkmaz yatağınızı sakın toplamayın! Tehlikeli hastalıklara davetiye çıkarıyor

Sabahları kalktığınızda ilk iş olarak genellikle yatağın toplanması tavsiye ediliyor. Bu tavsiyenin aksine uyku ve yatak biliminde yaklaşık 40 yıldır uzmanlık sahibi olan MattressNextDay'in CEO'su Martin Seeley, sabah uyanır uyanmaz ilk iş olarak yatağın toplanmaması gerektiği konusunda uyardı.
Bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre, yataktan kalkar kalkmaz yatak toplamaya başladığınızda yaklaşık 1500000 (bir milyon beşyüz bin) toz akarı harekete geçiyor.
Toz akarları vücudumuzdan dökülen deri parçalarıyla besleniyor ve siz yatağı toplamaya başladığınızda toz akarları için de parti başlıyor.
Böylece daha rahat üreyebilir ve daha uzun süre yaşayabilir hale geliyorlar. Toz akarları astım, bronşit, egzama, bahar nezlesi ve diğer alerjik hastalıklara sebep olabiliyor.
Bilim insanlarının tavsiyesi yatağı olduğu gibi bırakıp bir müddet havalanmasını sağlamak. Aksi halde en az bir buçuk milyon toz akarını bir araya toplayarak sağlığınızı tehdit etmesine yol açabilirsiniz.