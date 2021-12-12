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44 bin kişi sokağa indi! Koronavirüs kısıtlamalarını protesto ettiler

12.12.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık 44 bin kişi koronavirüs kısıtlamalarını protesto etmek için yeniden sokağa indi. Gösteride taşkınlık yapan aşırı sağcı grupla polis arasında arbede yaşandı.

Avusturya’da koronavirüs kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Başkent Viyana’da geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada yaklaşık 44 bin kişi sokağa inerek, hükümetin koronavirüse karşı uyguladığı kısıtlamaları ve hükümetin aldığı zorunlu aşı kararını protesto etti.

Göstericiler, sık sık "Biz insanız" ve "Direniş" sloganları atarken, ellerinde ise "Zorunlu aşıya hayır" ve "Çocuklarımızdan elinizi çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

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"PROTESTOLAR DEVAM EDECEK"

Avusturya Özgürlük Partisi lideri Herbert Kickl yaptığı konuşmada, protestoların devam edeceğini açıkladı. Viyana’nın dışında Klagenfurt'ta yaklaşık 2 bin 500 kişinin, Linz'de ise 150 kişinin kısıtlamaları protesto ettiği bildirildi.

GERGİNLİKLER YAŞANDI

Konuşmaların ardından protestocular yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında aşırı sağcı gruplar, bazı gazeteci ve polisleri hedef alarak çeşitli cisimler attı. Yaklaşık 1400 polisin görev aldığı eylemde, yer yer polisle aşırı sağcılar arasında gerginlikler yaşandı.

GÖZALTILAR VAR

Viyana Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nazi propagandası yapan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan çok sayıda kişiye cezai işlem yapıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca polise mukavemetten en az 3 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

ZORUNLU AŞI KARARI

Öte yandan Avusturya, artan koronavirüs vakalarının ardından kış mevsimi öncesi sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Hükümet ayrıca, şubat ayından itibaren koronavirüs aşısını zorunlu hale getirmeyi planlarken, 14 yaş ve üzeri kişilerin aşı olmayı erteledikleri her 3 ayda bir 3 bin 600 euro para cezası ödemelerini içeren yeni düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Avusturya’da salgının başından bu yana 1 milyon 225 bin 555 kişide koronavirüs tespit edilirken, 13 bin 143 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA-AA

PROTESTODAN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Viyana Avusturya
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