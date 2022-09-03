5-11 Eylül haftası burçları neler bekliyor? 5 Eylül haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

5-11 Eylül haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını yenilikler bekliyor. 5-11 Eylül haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

5-11 EYLÜL HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU Başak mevsimi tamamen çalışmak ve rutinlere geri dönmekle geçti, ancak bu hafta kaos ortamından dinlenmek için geri çekileceksiniz. Balık burcundaki dolunay bilinçsiz sektörünüze düşüyor ve tüm yıl boyunca tek başınıza veya eşinizle geri çekilmek için en tatlı anınız olabilir (özellikle de 9'unda başlayacak olan Merkür gerilemesi, odaklandığınız için mi? bire bir ilişkiler). Bir günlüğüne de olsa şehirden çıkın.

BOĞA BURCU Balık burcundaki dolunay, sosyal hayatınız için yılın en sıcak zamanı. Davetler, toplantılar, sanat açılışları ve tabii ki tüm olağan sonbahar düğün sezonu çılgınlığı için soldan sağa geliyor. İş yerinde işler biraz karışık olsa da yine de çok eğleniyorsunuz. Bu haftayı ekstra özel yapan şey, çıktığınız yeni kişiyi en yakın arkadaşlarınıza tanıtma şansı.

İKİZLER BURCU Balık burcundaki dolunay kamuoyundaki imaj sektörünüzü ön plana çıkardığından, bu hafta kariyeriniz için büyük bir atılım getiriyor. İster emekli olun ister terfi edin ya da nihayet serbest çalışmak için işinizden ayrılın, bu değişiklik hem kamu hem de özel yaşamınızda bir rahatlamadır. Yönetici gezegeniniz Merkür de bu hafta sizi eski yaratıcı projelerinizi tekrar gözden geçirmeye ve çocuklarınızla daha fazla zaman geçirmeye teşvik eden bir geri hareket istasyonu yapıyor.

YENGEÇ BURCU İster lisansüstü okula başlıyor olun ister tatile çıkın ya da ruhsal pratiğinizde bir dönüm noktasına ulaşıyor olun Balık burcundaki dolunay, yaptığınız bir taahhüdün altını çizer. Zihninizi genişletmek için biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız var. Merkür gerilemesi ve Venüs'ün Başak'a geçişi ayrıca sizi ortak eğitim ve entelektüel arayışlar yoluyla aileniz, komşularınız ve yakın arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurmaya çekiyor.