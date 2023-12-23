50 yıldır soyadının hakkını veriyor! '10 sene önce bu meslek bitti ama şimdi altın oldu'

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında bulunan sıcak demir dövme mesleği, Sivas’ta yaşayan Kadir Demirezen (65) tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Eski Sanayi’de dükkanı bulunan ve dede mesleğini sürdüren Demirezen ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü aşkla mesleğini yapıyor. Soyadı gibi 50 yıldır demiri ezerek şekil veren Demirezen, nacak, balta, keser gibi aletler yaparak geçimini sağlıyor. Çırak bulamadığı için kendisi gibi yıllardır demircilik mesleğini yapan Ömer Faruk Kalabak usta ile birlikte demir döven Demirezen, Türkiye’nin birçok iline ve ilçesine iş yaptıklarını söyledi.