HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 50 yıldır soyadının hakkını veriyor! '10 sene önce bu meslek bitti ama şimdi altın oldu'

50 yıldır soyadının hakkını veriyor! '10 sene önce bu meslek bitti ama şimdi altın oldu'

23.12.2023 11:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta sıcak demir dövme sanatıyla uğraşan Kadir Demirezen, 50 yıldır adeta soyadının hakkını veriyor. Demirezen, demirin dövülerek işlendiğini ifade ederek, “10 sene geriye gittiğimiz zaman bu meslek de bitti. Ama şimdi altın oldu. Bu işi yapan yok. Biz Türkiye’nin her il ve ilçesine iş yapıp gönderiyoruz. Oralarda tamamen bitmiş bu meslek" dedi.

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında bulunan sıcak demir dövme mesleği, Sivas’ta yaşayan Kadir Demirezen (65) tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Eski Sanayi’de dükkanı bulunan ve dede mesleğini sürdüren Demirezen ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü aşkla mesleğini yapıyor. Soyadı gibi 50 yıldır demiri ezerek şekil veren Demirezen, nacak, balta, keser gibi aletler yaparak geçimini sağlıyor. Çırak bulamadığı için kendisi gibi yıllardır demircilik mesleğini yapan Ömer Faruk Kalabak usta ile birlikte demir döven Demirezen, Türkiye’nin birçok iline ve ilçesine iş yaptıklarını söyledi.


Keşfet

50 YILDIR DEDE MESLEĞİNİ YAPIYOR

Kadir Demirezen, demirin dövülerek işlendiğini ifade ederek, “10 sene geriye gittiğimiz zaman bu meslek de bitti. Ama şimdi altın oldu. Bu işi yapan yok. Biz Türkiye’nin her il ve ilçesine iş yapıp gönderiyoruz. Oralarda tamamen bitmiş bu meslek. Çiftçinin neyi eksikse genelde onların tamiratlarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İŞÇİ BULAMADIĞIMIZDAN ORTAK OLDUK"

"İŞÇİ BULAMADIĞIMIZDAN ORTAK OLDUK"

Demirezen "İşçi bulamadığımızdan Ömer usta ile ortak olduk. Beraber geçinip gidiyoruz. Çırak yok. Çırak olmadığı içinde biz de mağdur oluyoruz." şeklinde konuştu.

"BU MESLEĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNMEDİM"

"BU MESLEĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNMEDİM"

Demirezen "Gündüz iyi ama akşamı bana sor. Kollar bacaklar ve ayaklar ağrıyor. Şimdiye kadar bu mesleği bırakmayı düşünmedim. Yine de bırakmayı düşünmüyorum. 50 senedir bu işi yapıyorum 30 senelik müşterim var. Demiri döverken işlersin. Sertleşir” dedi.

"DEMİR DÖVMEK KOLAY DEĞİL"

"DEMİR DÖVMEK KOLAY DEĞİL"

Ömer Faruk Kalabak (63) demir dövmenin kolay olmadığını belirterek, “10 yaşında bu işe başladım. Yaş 63, 53 senedir çalışıyorum. Memur olarak emekli oldum tekrar girdim bu işe. Zor bir iş. Demir dövmek kolay değil. Ziraat aletleri yapıyoruz. Balta, nacak, keser yeni olsun eski olsun tamiratlarıyla da uğraşıyoruz. Ziraat aletlerinden bir parça kırılsa bulamıyorlar, mecbur bize geliyorlar. Çünkü fabrika üretmiyor” diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sivas soyadı
En Çok Okunan Haberler
Sıfır arabalarla ilgili ortalığı karıştıran yeni görüntü! Yer İstanbul’da bir AVM’nin otoparkı…

Sıfır arabalarla ilgili ortalığı karıştıran yeni görüntü! Yer İstanbul’da bir AVM’nin otoparkı…

'Bunun adı sapkınlık' diyerek elindeki kağıtları yırttı, Bakan Yusuf Tekin'e tepki gösterdi

'Bunun adı sapkınlık' diyerek elindeki kağıtları yırttı, Bakan Yusuf Tekin'e tepki gösterdi

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Bakan Işıkhan’dan açıklama

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Bakan Işıkhan’dan açıklama

Altın fiyatlarındaki rekor sonrası ortaya çıktı! Yeni tahmin

Altın fiyatlarındaki rekor sonrası ortaya çıktı! Yeni tahmin

Üniversiteli Azra'dan acı haber geldi! Arkadaşının durumu ciddiyetini koruyor

Üniversiteli Azra'dan acı haber geldi! Arkadaşının durumu ciddiyetini koruyor

Erdoğan'ın taklidini yapan Muhammed Nur Nahya'dan güldüren video!

Erdoğan'ın taklidini yapan Muhammed Nur Nahya'dan güldüren video!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.