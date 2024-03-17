"6.8'e kadar artçı üretme potansiyeli var" dedi! 4 il için uyarı: "İhtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz"

6 Şubat depremleri, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilimizi etkiledi. Binlerce canın gitmesine, on binlerce binanın da yerle bir olmasına neden olan depremlerin üzerinden ise 1 yıldan biraz fazla bir süre geçti. Bu süre içerisinde depremlere ilişkin çeşitli araştırmalar ve çalışmalar da yapıldı.
Milliyet'in haberine göre, Sismolojik Araştırma Mektupları (Seismological Research Letters) dergisi de mart sayısında 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde meydana gelen 2 büyük depreme ilişkin makale yayımlandı.
Makale, Türkiye’de de araştırmalar yapan ABD’li yer bilimci Ross Stein ve Japon Profesör Shinji Toda’nın araştırmasına dayanıyor. 6 Şubat itibarıyla bölgedeki sismik hareketliliği izleyen uzmanlar, buna dayanarak 1 Aralık 2023 itibarıyla 1 yıl içinde 1 ila 3 tane 5 ve üzeri deprem yaşanma olasılığının en yüksek olduğu yerleri saptadı.
6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede 1 yıl içinde 5 ve üzeri artçı deprem olma olasılığının hesaplandığı çalışmaya göre, 4 ilde bu ihtimal daha yüksek.
Çalışmayı, jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz yorumladı. Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor ve bunun süreceğini de biliyoruz. Ancak bu çalışmanın özelliği, hangi bölgede 5 ve üzeri büyüklükte artçı yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koyması." dedi.
Prof. Dr. Tüysüz şöyle konuştu:
"Malatya, Adıyaman, Türkoğlu (Kahramanmaraş), Kırıkhan (Hatay) ve Antakya’da bu ihtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bölgede ana deprem 7.8 büyüklüğünde yaşandığı için 6.8’e kadar artçı üretme ihtimali var.
Çalışmada, beklenen deprem sayısı ise 1 ila 3 olarak hesaplanmış ki dünya ortalamasına göre beklenenin altında. Artçıların bir yıl daha devam edeceğinden emin olabiliriz ancak ne kadar süreceğini söyleyemiyoruz. Örneğin 2022’de Düzce’de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem de aslında ‘99 depreminin artçısıydı. Artçıların uzun yıllara yayıldığı durumlar da söz konusu olabiliyor.”