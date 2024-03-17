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"6.8'e kadar artçı üretme potansiyeli var" dedi! 4 il için uyarı: "İhtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz"

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
17.03.2024 09:33
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen 2 büyük deprem nedeniyle binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 2 büyük deprem, çeşitli araştırmaların da konusu olurken, yapılan bir çalışma ise dikkat çekti. Bu çalışmada 6 şubat depremlerinin meydana geldiği bölgede 1 yıl içerisinde 5 ve üzeri artçı deprem olasılığı hesaplandı. Çalışmayı ise jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz yorumladı.

6 Şubat depremleri, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilimizi etkiledi. Binlerce canın gitmesine, on binlerce binanın da yerle bir olmasına neden olan depremlerin üzerinden ise 1 yıldan biraz fazla bir süre geçti. Bu süre içerisinde depremlere ilişkin çeşitli araştırmalar ve çalışmalar da yapıldı.

Manşet yönlendirme

2 BÜYÜK DEPREM İÇİN MAKALE

Milliyet'in haberine göre, Sismolojik Araştırma Mektupları (Seismological Research Letters) dergisi de mart sayısında 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde meydana gelen 2 büyük depreme ilişkin makale yayımlandı.

Makale, Türkiye’de de araştırmalar yapan ABD’li yer bilimci Ross Stein ve Japon Profesör Shinji Toda’nın araştırmasına dayanıyor. 6 Şubat itibarıyla bölgedeki sismik hareketliliği izleyen uzmanlar, buna dayanarak 1 Aralık 2023 itibarıyla 1 yıl içinde 1 ila 3 tane 5 ve üzeri deprem yaşanma olasılığının en yüksek olduğu yerleri saptadı.

4 İLDE İHTİMAL DAHA YÜKSEK

4 İLDE İHTİMAL DAHA YÜKSEK

6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede 1 yıl içinde 5 ve üzeri artçı deprem olma olasılığının hesaplandığı çalışmaya göre, 4 ilde bu ihtimal daha yüksek.

Çalışmayı, jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz yorumladı. Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor ve bunun süreceğini de biliyoruz. Ancak bu çalışmanın özelliği, hangi bölgede 5 ve üzeri büyüklükte artçı yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koyması." dedi.

Prof. Dr. Tüysüz şöyle konuştu:

"6.8’E KADAR ARTÇI ÜRETME İHTİMALİ VAR"

"6.8’E KADAR ARTÇI ÜRETME İHTİMALİ VAR"

"Malatya, Adıyaman, Türkoğlu (Kahramanmaraş), Kırıkhan (Hatay) ve Antakya’da bu ihtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bölgede ana deprem 7.8 büyüklüğünde yaşandığı için 6.8’e kadar artçı üretme ihtimali var.

Çalışmada, beklenen deprem sayısı ise 1 ila 3 olarak hesaplanmış ki dünya ortalamasına göre beklenenin altında. Artçıların bir yıl daha devam edeceğinden emin olabiliriz ancak ne kadar süreceğini söyleyemiyoruz. Örneğin 2022’de Düzce’de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem de aslında ‘99 depreminin artçısıydı. Artçıların uzun yıllara yayıldığı durumlar da söz konusu olabiliyor.”

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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