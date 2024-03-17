"6.8'e kadar artçı üretme potansiyeli var" dedi! 4 il için uyarı: "İhtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz"

"6.8’E KADAR ARTÇI ÜRETME İHTİMALİ VAR"

"Malatya, Adıyaman, Türkoğlu (Kahramanmaraş), Kırıkhan (Hatay) ve Antakya’da bu ihtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bölgede ana deprem 7.8 büyüklüğünde yaşandığı için 6.8’e kadar artçı üretme ihtimali var.

Çalışmada, beklenen deprem sayısı ise 1 ila 3 olarak hesaplanmış ki dünya ortalamasına göre beklenenin altında. Artçıların bir yıl daha devam edeceğinden emin olabiliriz ancak ne kadar süreceğini söyleyemiyoruz. Örneğin 2022’de Düzce’de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem de aslında ‘99 depreminin artçısıydı. Artçıların uzun yıllara yayıldığı durumlar da söz konusu olabiliyor.”