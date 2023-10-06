6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI: Instagram, Facebook ve WhatsApp için Atatürk görselli ve resimli İstanbul'un kurtuluşu mesajları BURADA

6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu mesajları resimli, anlamlı, etkileyici ve Atatürk görselli seçenekleriyle internette yerini aldı. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu mesajları WhatsApp, Instagram ve Facebook başta olmak üzere sosyal medya hesaplarında ya da anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşımda bulunmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Mustafca Kemal Atatürk; 6 Ekim 1923 tarihinde, İstanbul’un düşman işgalinden kurtulmasını sağlamıştır. Bu Tür milletinin istiklali açısından dönüm noktasıdır. Biz de bu anlamlı güne özel Instagram, Facebook ve WhatsApp için Atatürk görselli ve resimli İstanbul'un kurtuluşu mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu mesajları ve sözleri...
“Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu” dedirten mukaddes şehir... Güzel İstanbul... 100 yıl önce bugün, geldikleri gibi gittiler... Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun.
İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, bu güzel şehri bir kez daha bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul’un Çamlıca’sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun.
İstanbul’un Kurtuluşu’nun 100. yılında muazzam şehri bizlere kazandıran tüm atalarımıza binlerce kez rahmet diliyorum. Büyük kurtuluş kutlu olsun!
Adına şiirler, şarkılar yazılan her gelenin hayran kaldığı muazzam şehir İstanbul'umuzun işgalden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun!