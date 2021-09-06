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  4. 6 Eylül On Numara çekiliş sonucu belli oldu mu? On Numara çekilişi canlı izleme linki

6 Eylül On Numara çekiliş sonucu belli oldu mu? On Numara çekilişi canlı izleme linki

06.09.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi bugün gerçekleşiyor. Noter ve Milli Piyango yetkilileri eşliğinde gerçekleşen On Numara çekilişi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun internet adresinden paylaşılıyor. İşte On Numara çekilişi canlı izleme linki...

Pazartesi ve cuma olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları Milli Piyango'nun internet adresinden paylaşılıyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen söz konusu çekiliş Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden izleniyor. İşte On Numara çekilişi canlı izleme linki...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ

Popüler çekilişler arasında yer alan On Numara çekilişi, pazartesi ve cuma olmak üzere haftada 2 gün gerçekleşiyor. Saat 20.00'da başlayan On Numara çekilişinin sonucu, çekilişin başlamasının ardından kısa bir süre sonra belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor.
On Numara çekilişinin sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
On Numara çekiliş sonucuna ulaşmak için Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine gidiniz.
Noter ve Milli Piyango yetkilileri eşliğinde gerçekleşen çekiliş Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak izleniyor. Çekilişi canlı yayında izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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