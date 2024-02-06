6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya... Hayatını kaybedenler anılıyor

Öte yandan Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda gecenin ilerleyen saatlerine rağmen sevdiklerinin mezarına giden bazı depremzedeler burada yakınları için dua etti.





AA'nın haberine göre; depremin en fazla etkilediği yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde de depremzede aileler, evlerinin yıkıldığı bölgede toplandı ve kaybettikleri yakınları için dua etti.