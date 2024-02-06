HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya... Hayatını kaybedenler anılıyor

6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya... Hayatını kaybedenler anılıyor

06.02.2024 06:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye tam bir yıl önce bugün Kahramanmaraş'tan gelen deprem felaketiyle uyandı. Hatay başta olmak üzere 11 ili etkileyen asrın felaketi 50 binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Tüm Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin birinci yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar anılıyor. Depremzedeler, afetin etkilediği tüm il ve ilçelerde düzenlenen anma etkinlikleriyle geceyi sokaklarda geçirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler, afetin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor. Yakınlarını ve sevdiklerini kaybettikleri evlerinin enkaz alanında bir araya gelen aileler, sevdikleri için dua edip, göz yaşı döktü.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

Depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazının bulunduğu alana gelen bazı afetzede aileler, burada ateş yakıp, sevdikleriyle yaşadığı anıları yad etti.

Yoğunluğun yaşandığı sitenin etrafında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı sivil toplum kuruluşları da afetzede ailelere çay ve çorba ikramında bulundu.

Öte yandan Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda gecenin ilerleyen saatlerine rağmen sevdiklerinin mezarına giden bazı depremzedeler burada yakınları için dua etti.


AA'nın haberine göre; depremin en fazla etkilediği yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde de depremzede aileler, evlerinin yıkıldığı bölgede toplandı ve kaybettikleri yakınları için dua etti.

HATAY

HATAY

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdi. Yoğun sisin kapladığı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ailecek meydana akın eden vatandaşlara, bazı işletmeler tarafından ücretsiz çay ikramı yapıldı. Gruplar halinde meydanda toplanan vatandaşlardan kimisi 6 Şubat gecesi yaşadıklarını anlattı kimisi de buhur yakarak depremde kaybettikleri için dua etti.

İSKENDERUN

İSKENDERUN

İskenderun ilçesinde vatandaşlar sokaklarda ateş yakarak "deprem nöbeti" tuttu. Bir enkaz alanına kırmızı karanfiller bırakan vatandaşlar, "unutmadık" yazılı pankart da bıraktı. Gönüllülerce sokaktaki vatandaşlara çay, çorba ve kek ikram edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem
En Çok Okunan Haberler
Caner Erkin geri dönüyor! Yeni adresine kendi bile inanamadı

Caner Erkin geri dönüyor! Yeni adresine kendi bile inanamadı

Gönül ilişkisi detayı dikkat çekti

Gönül ilişkisi detayı dikkat çekti

YRP İstanbul'dan kimi aday gösterecek? Fatih Portakal teklif götürülen o ismi açıkladı: "Hadi canım dedim"

YRP İstanbul'dan kimi aday gösterecek? Fatih Portakal teklif götürülen o ismi açıkladı: "Hadi canım dedim"

6 Şubat depremlerinin birinci yılı!

6 Şubat depremlerinin birinci yılı!

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'den aday gösterilmeyen Mesut Yar kararını açıkladı

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'den aday gösterilmeyen Mesut Yar kararını açıkladı

Valilik duyurdu! 3 gün süreyle yasaklandı

Valilik duyurdu! 3 gün süreyle yasaklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.